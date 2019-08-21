先取貨、後支付　台灣網購族結帳付款有新招

▲日商恩沛與PChome網路家庭合作，於PChome24h購物導入先取貨後支付系統，作為結帳服務之一。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

先取貨、後付款，在日本普及的「先享後付」金流服務，台灣網購族現在也能體驗到了。去年登台的日商恩沛，今（8/21）宣布與PChome合作，提供PChome24h購物所有商品可使用先取貨後支付結帳服務，顛覆過往的消費方式，接下來也預計於10月推出無卡分期服務，讓年輕消費者、無信用卡族群、行動購物族群有其他支付選擇。

日商恩沛於2000年成立，觀察到網購商品時，後續退貨退款是消費者網路下單時的考量之一，因此在日本首先推出「無卡後支付」概念，主要應用於網路購物場景中，在結帳頁面選擇「後支付」，即可先收到商品，確認商品內容無誤後再付款，而為保障個資安全，單靠手機號碼認證即可購物，目前已是日本市場中僅次於信用卡的第二大網購支付方式，年交易總額超過3千億日圓。

觀察使用「後支付」的消費族群，日商恩沛日本總公司社長柴田紳以日本市場為例提到，以女性居多，年齡層20～50歲為主，主要希望能夠先確認商品內容，或是不想輸入太多個人資料的消費者。

而台灣市場是日商恩沛拓展海外版圖的第一站，去年8月開始推這項服務，並以日系企業為中心進行市場測試，也和眾多購物車系統完成串接，至於成效如何，台灣分公司總經理角元友樹舉例提到，像是購物網站Very buy導入後，新規客群提升50%；男性保養品牌BULK HOMME導入後支付的取貨率明顯高於貨到付款，取貨率從87%增加為91%。

角元友樹提到，台灣與日本網購市場習性相近，現金使用仍是大宗，與過去的日本市場相似，不過仍有些相異處，例如相較於日本，台灣有分期付款的高需求、高退貨率等，因此「AFTEE先取貨後支付」因地制宜，今年10月為台灣市場量身打造「無卡分期服務」。

不過「先取貨後支付」對於台灣消費者仍是一項陌生的付款方式，日商恩沛的發展策略是與大型平台合作，其中與PChome24h購物合作導入先取貨後支付系統，作為結帳服務之一。但使用上有條件限制，目前開放初次使用額度2,000～10,000元不等，額度將依照每個人的使用狀況調整，最高上限為10萬元；而在收到商品以及簡訊後，14～30天須完成結帳，超過將收逾期滯納金2成。

由於PChome24h購物近期年中大檔「8月心禮節」的消費趨勢發現，電商年輕化成為當前勢，新客年增率6成以上，消費輪廓以18～24歲消費者業績佔比最高，消費族群逐漸趨向年輕化，年輕用戶在購買頻次和購買力上，已成為消費主力之一。對於導入這項新型態支付方式，PChome網路家庭執行長蔡凱文預期一定會為平台帶來成長。