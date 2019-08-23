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張峻接國民黨花蓮縣黨部主委　扛下明年二合一輔選重擔

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▲現任花蓮縣議會議長張峻（左）接任國民黨花蓮縣黨部主任委員，一肩扛下明年二合一選舉輔選重擔。（圖／記者王兆麟攝）

現任花蓮縣議會議長張峻（左）接任國民黨花蓮縣黨部主任委員。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨中央核定花蓮縣黨部新任主委任命案，將由現任花蓮縣議會議長張峻接任國民黨花蓮縣黨部主任委員，新任主委人事令自8月23日起生效。國民黨表示，原主委鄒永宏同志的階段性任務告一段落，為因應接踵而來的二合一輔選任務，重新調整主委人事，展開花蓮縣的新局。

新任的張峻主委將先重整縣黨部的黨務工作，期能在最短時間內、讓花蓮縣黨務運作正常化。國民黨中央特別感謝張峻議長，願意在面臨明年總統、立委選舉前，扛下縣黨部主委的責任與最重要輔選工作。雖然任務十分艱鉅，但相信張主委絕對有能力整合地方力量，配合總統參選人韓國瑜與花蓮縣立委參選人黃啟嘉的競選工作，同心協力，爭取明年的勝選。

國民黨強調，明年總統大選與立委選舉至為重要。蔡政府的專制與各項錯誤的政策，導致民怨四起，民眾苦不堪言。縱然近日「黑韓四起」，但國民黨與韓國瑜絕對會堅守「國家安全、人民有錢」的理念，拿出行動贏得民眾信心，務求明年大選贏得執政權與國會席次過半，撥亂反正，才能讓中華民國永續發展，讓全民過好日子。

國民黨指出，張峻主委十分年輕就已經擔任花蓮縣議會議長，足見其能力不凡且基層耕耘的扎實。新任主委的人事任命過程中，張主委曾數度北上與中央懇談，就未來花蓮縣輔選及黨務工作深入交換意見。張主委認為，縣黨部主委一職是重責大任，他將全力發揮最大戰力創造三贏：花蓮縣贏、韓國瑜贏、黃啟嘉贏。

最近，張峻開始走訪地方基層，積極聽取未來黨務工作的各項建言。他認為在輔選任務下，黨務革新也相當重要。他懷著如臨深淵的心情，盡全力達成國民黨「革新．團結．重返執政」的大目標。

代理花蓮縣黨部主委的黃原亮高度肯定張主委的能力與圓融，未來的花蓮縣黨部將有一番新氣象，對國民黨二合一選舉具有正面作用。

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關鍵字：國民黨,花蓮縣,黨部,主委,張峻,接任,二合一,輔選

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