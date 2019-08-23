直飛日本看絕美紅葉、樹冰！　遠航第四季再加開「秋田包機」

▲到日本秋田縣旅遊，冬季可看樹冰。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空自2017年起推出日本秋田航線包機，因反應熱烈，遠航也預計今年冬季班表加開桃園-秋田「定期包機」，延續熱潮。日本秋田縣除在春、夏有各大櫻花及祭典，秋天的紅葉及冬天的樹冰也是相當熱門的旅遊景點。

秋田縣知事佐竹敬久22日率領秋田縣府觀光相關人員約30名來台，感謝遠航對於台日雙方交流的貢獻與支持。看好秋田縣觀光發展，雙方也決定延續熱潮，預計於今年冬季班表加開桃園-秋田的定期包機，11月起每周二、六直飛日本秋田。

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▲日本秋田縣知事佐竹敬久（右）與遠航總顧問李梓煌（左）宣布，今年冬季班表也會加開桃園-秋田的定期包機。（圖／遠航提供）

遠航總顧問李梓煌表示，非常感謝秋田縣知事佐竹敬久特地來訪，遠航「桃園─秋田」航班在今年3-10月期間，預計共執行22個來回班次數，搭載了包含台灣旅客與日本旅客共約3000人次。

佐竹敬久說，包機航班可增加當地民眾赴台觀光便利性與推廣行銷台灣，未來將規劃更多優惠迎接更多台灣旅客。同時也承諾安排更多體育或畢業旅行等其他交流，致力於推廣日本秋田縣民眾赴台旅遊。

▲日本秋田縣秋季時有絕美紅葉美景。（圖／遠航提供）

日本秋田縣不僅春天及夏天各有櫻花及祭典之觀光亮點，秋天的滿谷紅葉，冬天的樹冰、雪景及溫泉，目前也都在各旅遊平台熱烈討論中，對於旅客而言搭乘直飛之包機是最省時最便利的選擇。

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