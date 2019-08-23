機車無故消失　旅美華僑向南警求助1小時內尋回

▲吳姓女華僑報案指稱機車停放於海佃路中醫診所前，就醫後卻發現機車不見了，海南派出所員警極尋找，在報案1小時內尋獲機車，令吳女讚賞有加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南警三分局海南派出所，接獲吳姓女華僑報案指稱機車停放於海佃路中醫診所前，就醫後卻發現機車不見了，海南派出所員警謝耀興、吳俊億、戴常敬獲報後立即尋找車輛，最後警方依經驗判斷機車可能停放位置，在報案後1小時內尋獲車輛，吳女對於海南所警員神速尋回機車，大表感激，直呼台灣警察好讚！

據了解，吳女為旅美華僑，近期返台參加活動，在台南僅有1輛代步機車，對於機車不見蹤影相當著急，海南派出所員警受理報案後，除安撫吳女情緒，也積極派員調閱監視器，並陪同吳女返回原停放位置及周邊巷弄尋找車輛，卻毫無進展。

海南派出所員警靈機一動，詢問吳女平時機車使用狀況，由機車龍頭未鎖及停放於鬧區等特徵，研判該車可能因妨礙他車出入，而被暫時移置他處，員警再度返回現場仔細尋找，果然發現吳女機車停放於距中醫診所30公尺遠騎樓下，完好無失。吳女對於第三分局海南派出所員警在1小時內迅速尋獲機車，大表感謝，並肯定臺灣警察為民服務精神，頻頻讚許。

市警三分局表示，身在公門好修行，三分局員警將心比心，積極為吳女尋獲機車，為民服務態度深獲肯定，鍥而不捨的精神殊值表揚。