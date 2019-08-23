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土城醋意男持菜刀砍人　血濺計程車3人輕重傷

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▲▼土城金城路巷弄內的卡拉OK店，有男子遭人持菜刀砍傷。（圖／記者趙永博攝）

▲土城金城路巷弄內的卡拉OK店驚傳有人遭菜刀砍傷，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市土城區金城路2段一處巷弄內的卡拉OK店，23日凌晨12時許傳出有人遭砍傷。據了解，一名綽號阿凱的酒客，酒後因爭風吃醋，持菜刀衝上計程車，將車內的44歲王姓男子砍傷，過程中還波及了車上2名同車友人，阿凱犯案後逃逸，目前警方正積極緝捕中，而3名傷者也分別被送往醫院救治中。

這名綽號阿凱的男子年約40歲，23日凌晨在土城區金城路二段巷弄，一處位於地下室的卡拉OK店內飲酒，酒後為了一名48歲的陳姓女子爭風吃醋，與王男起了口角。據了解，陳女與阿凱疑似為男女朋友，在衝突過後，王男見氣氛不對，便與44歲的陳姓友人及陳女，一同上樓搭乘計程車準備離去。

怒不可抑的阿凱，從店內的廚房拿出一把菜刀，尾隨王男等人上樓，見到3人坐上計程車準備離去，便衝向前去，打開計程車右後側車門，持刀朝車內的王男揮砍，隨後又跑到另一側，再度向王男砍了數刀，過程中，坐在左右兩側的陳女與陳男，也因阻擋而受傷。

運將見到殺紅了眼的阿凱，嚇得奪門而出，並拿出電話報警，警消獲報後，立即趕往現場，但砍人的阿凱早已徒步逃離。救護人員先將受傷的3人，分別送往鄰近的亞東醫院救治，陳男右手有撕裂傷；陳女則被菜刀劃傷；王男則是雙手有多處刀傷，目前3人正在救治中。

現場血跡斑斑，警方用封鎖線將現場圍起，並派請鑑識人員展開調查，員警在距離百米的一處排水溝內，找到了阿凱做案用的菜刀，警方將證物帶回派出所採證。警方事後也調閱周邊監視器畫面，要查出阿凱逃逸的路線，警方表示，目前警方正積極追緝犯嫌中，訊後也將依傷害等罪名，移送至新北地檢署偵辦。

▲▼土城金城路巷弄內的卡拉OK店驚傳有人遭菜刀砍傷，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者趙永博攝）

▲▼案發現場地上留下斑斑血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼土城金城路巷弄內的卡拉OK店驚傳有人遭菜刀砍傷，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者趙永博攝）

▲▼土城金城路巷弄內的卡拉OK店驚傳有人遭菜刀砍傷，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者趙永博攝）

▲計程車上的門板被綽號阿凱的男子破壞，座位上也有大量血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼土城金城路巷弄內的卡拉OK店驚傳有人遭菜刀砍傷，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者趙永博攝）

▲卡拉OK電的員工持清潔用品自行清掃血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼土城金城路巷弄內的卡拉OK店驚傳有人遭菜刀砍傷，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者趙永博攝）

▲綽號阿凱的男子，將作案用的兇刀丟入這處排水溝內後逃逸。（圖／記者趙永博攝）

▲▼土城金城路巷弄內的卡拉OK店，有男子遭人持菜刀砍傷。（圖／記者趙永博攝）

▲警方派警鑑識人員到場採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼土城金城路巷弄內的卡拉OK店驚傳有人遭菜刀砍傷，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者趙永博攝）

▲該案由轄區清水派出所員警調查中。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：爭風吃醋,砍人,菜刀,卡拉OK,土城,金城路,計程車

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