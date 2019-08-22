訪港遊客驟降40%　李嘉誠旗下10酒店「無薪假」

▲香港示威活動重創當地旅遊經濟。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威活動重創當地旅遊經濟，酒店首當其衝入住率應聲下跌，紛紛採取措施「救亡」。除洲際酒店要求所有員工分別要在8月和9月放無薪假期及年假外，有傳香港首富李嘉誠旗下的長江實業集團也出招，要求旗下10間酒店員工本月起放無薪假。

綜合港媒報導，長實旗下10間酒店今日發出口頭通知，要求酒店主管級員工在8月餘下時間放一天無薪假，9月份需放兩天；基層員工則需放一天。

長實現時在香港營運10間酒店，包括都會海逸酒店、北角海逸酒店、嘉湖海逸酒店、8度海逸酒店、九龍海灣酒店、九龍酒店等。

據《中新社》報導，訪港旅客量跌幅正在持續擴大，8月前5日按年下跌31%，第2個5天按年跌幅擴至33.4%。香港財政司司長陳茂波21日在一個電台節目中透露，8月第3個5天（11至15日）的訪港旅客按年跌幅擴大至約40%。

香港旅遊聯業工會聯會總幹事林志挺稱，近月遊客驟減，使酒店入住率每況愈下，其中，以團客為主的酒店入住率跌至只有2、3成。他形容「由五星級酒店到賓館，都無一倖免」。他指出，現在的酒店低入住率只反映8月初情況，之後可能還會進一步惡化。

此外，部分房價甚至呈「跳崖式」下跌，有市區酒店在週六的雙人一晚房價收費200多元港幣（約新台幣800元）至500多港幣（約新台幣2000元）不等，更有酒店21日當天入住房價低至193元港幣（約新台幣771元）。相同房間這週末的價格對比與一個月後的價格，相當於半價。