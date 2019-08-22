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參加東協智慧城市展SIPA招牌遭拆　童振源籲：中國勿干涉台泰經貿交流

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▲▼駐泰代表籲中國誤干涉台泰經貿交流。（圖／翻攝童振源臉書）

▲駐泰代表童振源籲中國勿干涉台泰經貿交流。（圖／翻攝童振源臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣在國際上又傳被打壓！經濟部工業局系統整合辦公室率團參加22日在泰國曼谷舉辦的東協智慧城市展覽，結果卻遭大陸施壓主辦單位要求更改我國參展名稱，參展團體也以離席表達抗議跟不滿。

財團法人資訊工業策進會率領10多家廠商參加22日到24日在曼谷登場的2019東協智慧城市網絡會議和展覽（Asean Smart Cities Network Conference and Exhibition 2019），22日上午會議開幕式時，台灣廠商攤位卻被大會要求拆下SIPA招牌，資策會國際處處長黃瓊雅受訪指出，大會21日就已經要求拿掉SIPA招牌後面的台灣圖案，最後只好換上沒有台灣圖案的招牌。

對此，駐泰國代表處當日接獲該辦公室通知中國施壓主辦單位要求更改我參展名稱之後，駐處立即向泰國有關單位表示，台灣參展名稱早經各方同意，何以因中國干涉而擅自將台灣參展單位名稱取下，「也要求中國勿再打壓及干涉台灣與泰國發展經貿與科技實質關係，傷害各方利益及台灣人民情感。」並持續向泰方溝通以及表達抗議。

駐泰代表童振源對於我團表現表示肯定，「會繼續向泰方表達抗議及溝通，希望能順利解決中國對台灣的蠻橫無理打壓行為，破壞單純的國際科技產業展覽活動。」

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關鍵字：台泰交流,童振源

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