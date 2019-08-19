紐約電音派對巡禮-E Zoo

圖、文／Giovanna Sun 小喬

歡迎來到成人版的兒童樂園，這個小島沒有真的野獸，只有音樂和派對動物。

Mike Bindra 和Laura de Palma夫妻檔於2009年創立Electric Zoo電音動物園(簡稱E Zoo)，他們同時也是E.D.M社群 (Electric Dance Music)的重要推手與創辦人, 從80年代開始舉辦電音派對到至今。在EDM界，被稱做Mike and Laura，Mike在紐約的夜店Twilo當經理，Laura是名模，兩人活躍於夜生活與時尚圈。

在未發跡前，Mike在夜店端盤子是演員和服務生，Laura則是小模直到她開始在Alexander McQueen的服裝秀裡露臉，然後開始策劃After Party將藝術家、時尚圈人仕、Ｈigh咖帶出秀場外繼續happy，完全是只有在紐約發生，有如電影情節般的故事。

我在2013年第一次參加Electric Zoo，那一年有John Digweed和Sasha在Sunday School舞台，Tiesto 在主舞台放歌，那晚發生了兩個二十左右的年輕人用藥過量而死的憾事，因總總的批評聲浪與自我檢討，兩名主辦人取消了後兩天的檔期，我當天在場時並不知情，第二天看報紙與新聞才知道。之後去年他們拍了宣傳短片，raver的精神喊話從PLUR (Peace Love Unity Respect)改成YOLO （You Only Live Once)

2015年的E Zoo有Chemical Brothers世界巡迴場帶來動力，雖然我已經過了去夜店狂歡的年紀，還是去湊湊熱鬧，週五同天也聽到了新一代的Martinez Brothers, Allison Wonderland。Adam Beyer也是同一天跟Chemical Brothers不同場，E Zoo的票雖然昂貴，好處是可以一次看到很多國際級DJ表演。E Zoo也很懂行銷，我買的是早鳥票單日卷$79，之後他們逐步提高票價到當日就是$130,我省了將近$50元。他們還有各種分期付款組合，讓學生可以減少負擔。

E Zoo進化很多，首先是門票部分，場內買酒水無現金交易，門票是個手環加上RFID感應式晶片充值金額後使用，買酒買食物都要用充值卡購賣。另一項高科技是手機應用app，去之前可以先下載E Zoo的app，上面有所有場次表，DJ和藝人介紹和串流音樂分享，還有地圖，手機充值、Snapchat與臉書分享照片軟體。

因前兩年的悲劇，E Zoo找來了維他命水當贊助商，發送免費瓶裝可以無限量免費喝，此外，如不想花錢買礦泉水或是酒水，場內有多處飲水機可以飲用，舞台兩側都有救護站，醫護人員更是會不時在場內巡邏。活動廁所也很多，完全不用排隊上廁所。 飲食部分也可圈可點，龍蝦三明治、BBQ燒烤，各種美食都有。E Zoo在紐約市郊外的一座小島Randall Island舉辦，必須要搭渡輪、步行或搭巴士才能過橋，前年搭接駁巴士等兩小時太久了，今年就花點錢搭Lyft過去，省掉交通時間，多一點時間在裡面玩。

E Zoo是Day Rave，從中午十二點到傍晚十一點結束，還可以趕在午夜之前回家睡覺，十分健康。去之前最好先研究場次和地圖，分有主場，Sunday School，RiverSide等等，還有很多裝置藝術可以參觀。如果想要更high一點，也可以把自己打扮成一隻派對動物去跟其他派對動物同歡。

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