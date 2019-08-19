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草東沒有派對　2019多倫多巡迴演唱

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圖、文／Giovanna Sun 小喬

在多倫多的酒吧外看到社區小報介紹NXNE（North By North East）北東之北音樂祭。北東之北為加拿大多倫多獨立音樂圈內深具指標意義的大型音樂慶典。新聞斗大的標題推薦台灣的後搖滾樂團 No Party For Cao Dong（草東沒有派對英文團名），雖然離開台灣已久，但對於他們的曲目早就耳熟能詳。

在台灣“草東”常被跟五月天做比較，如果說五月天是清新陽光的正能量代表，草東則是恰好的灰暗對比，歌詞既是頹廢又揶揄自我，發揮負能量的最大值。曾經聽朋友說，別人的正能量就是我的負能量，我雖沒有這麼極端，但理解那種整天叫別人開心起來，每天都要感恩天地的人有多討人厭，第一次聽到「爛泥」這首歌時就深得我心。終於有充滿不清新的能量釋放出來，讓我相信這世界沒有這麼多偽善的人。幸虧我們有草東沒有派對，給我們多些負面情緒的宣洩出口，有時覺得無力甚至會自我否定才是正常人。

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun(小喬)攝）

喜歡他們那種直接不做作的直白歌詞，上一代的長輩總愛把溫良恭儉當成勸世金玉良言，擁有資源的那些老人對著沒錢沒勢的阿魯小輩用自以為是的道德傳道，叨叨絮絮的碎碎念。

草東狠狠的反擊他們的虛偽與矯情，句句唱出了廢世代的阿魯的心聲，有錢人的小孩快叫你媽媽帶你去買玩具，我們不屑你，那些東西我們一點都不屑。

如「大風吹」

哭啊 喊啊 叫你媽媽帶你去買玩具啊
快 快拿到學校炫耀吧 孩子 交點朋友吧
哎呀呀 你看你手上拿的是什麼啊
那東西我們早就不屑啦 哈哈哈

還有「爛泥」，冷冷的看待著社會的不公平，年輕單純的心變成了一攤泥。

噢多麼美麗的一顆心
怎麼會　怎麼會　變成了一灘爛泥
噢多麼單純的一首詩
怎麼會　怎麼會　都變成了諷刺

我想要說的　前人們都說過了
我想要做的　有錢人都做過了
我想要的公平都是不公們虛構的

在Yonge Dundas Squqre全場的年輕人跟著台上的草東一起合唱，跟著聲嘶力竭，每個世代都有自己的主題歌，草東雖然不是我的世代但我心有戚戚焉，面對不公平的事，你能怎樣？至少可以聽聽音樂。

草東沒有派對多倫多巡迴演唱Youtube影片：youtu.be/NttfT2_jcOo

Giovanna Sun 的Instagram: www.instagram.com/giovannasun/

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關鍵字：giovanna sun,紐約,藝術,音樂,草東沒有派對

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