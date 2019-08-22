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力挺低收入家庭！業務經理推「剩食銀行」捐食物　認助清寒學子讀書

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▲三商美邦人壽業務經理陳璟璐（右一）於阿福食物銀行烹煮剩食，推廣「惜食教育」。（圖／三商美邦人壽）

▲三商美邦人壽業務經理陳璟璐（右一）於阿福食物銀行烹煮剩食，推廣「惜食教育」。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

任職三商美邦人壽17年的業務經理陳璟璐曾是低收入戶，身歷過貧困潦倒的生活。她了解貧窮生活的苦，因此她透過捐款、投身公益的方式，用自身的力量幫助民眾；她也去賣場整理即期品，將食物重新整理給弱勢家庭，協助清寒學子勇敢追夢。她常說「服務人，服務心」，服務人就要從心開始，並期許自己持續回饋社會。

陳璟璐經歷過貧窮的生活，知道貧苦的感受。面對社會，她期許自己每年有捐款目標，就願自己能越捐越多，幫助更多需要幫助的民眾。身為高雄市慈善團體聯合總會理事的她，利用賣場、家庭即期品，將食物重新整理並發送給弱勢家庭的「阿福食物銀行」，也透過烹煮剩食供捐款者食用，推廣「惜食教育」，教導民眾不浪費食物、珍惜食物的觀念。

「福氣社區冰箱」於去年啟用，廣設在高雄市各地，供民眾捐贈出即期食品，讓需要的人自行領取，讓食物都能被充分運用、不浪費。陳璟璐也時常帶著同仁盤貨、整理罐頭、米、衛生紙等民生用品。

高雄市慈善團體聯合總會也推動「港都聯合助學暨展翅工程服務方案」，每年鼓勵認助人加入，協助清寒學子穩定就學，勇敢追逐夢想，並透過認助單位及學校師長的投入，讓學子們能自我肯定，領取獎學金的學生也參與志工服務，回饋鄉里。

陳璟璐投入公益專案長達10年，每年固定捐贈獎學金給2位學生，並與與受贈學生互相認識了解，傳授人生經驗。她常說「服務人，服務心」，服務人就要從心開始，做公益是如此，保險業也是如此，因此她時常鼓勵同仁投入公益，學習如何服務他人，同時教導「取之社會、用之社會」的重要，期許自己未來能夠繼續且盡力的投身公益。

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關鍵字：陳璟璐,阿福食物銀行,低收入戶,公益,愛心雲,保險雲,三商美邦人壽

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