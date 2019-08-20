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保單條款看不懂！專家幫畫重點「掌握5項關鍵數字」　秒懂保障權益

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▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲民眾購買保險前必須詳讀保單條款。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

民眾都知道購買保險可以轉嫁風險，但對於攸關保戶權益的保單條款內容，真正了解的人卻不多。保單條款用詞確實較專業、資訊量又大，多數民眾讀不懂就直接放棄，但壽險業者提醒，即便沒有將條款完全讀熟，也至少掌握投保當下、契約期間及理賠申請等三個階段的「5個關鍵數字」。

1、投保當下：10天契撤期、等待369

保險通常是長期契約，最怕買到不需要或不適合的保單；就像網路購物有7天鑑賞期一樣，買保險也有「10天」的契約撤銷期。第一金人壽總經理林元輝表示，如果投保後才發現不合適，保戶可以於保單送達隔日起，在10天內提出書面申請，將不適合自己的保單「退貨」。

另外，第一金人壽提醒，如果投保的是醫療險、重大疾病險或癌症險，就需留意保單條款中的「等待期間」。林元輝解釋，為了避免保戶帶病投保，卻蓄意不告知或告知不完全，前面這三種保險常見的等待期間分別為「30天」、「60天」或「90天」。

簡單來說，當保戶生病要申請理賠時，保險公司首先確認的是發生疾病的時間點，是不是在等待期滿之後。林元輝提醒，不論民眾投保哪一種保險，確實且完整地填寫應告知事項，才是維護自己權益的上上策。

▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲保單條款詳列保戶的權益及注意事項。（圖／pixabay）

2、契約期間：保單效力「兩大防線」——30天寬限期及2年內復效。

買到符合需求的保單後，下一步就是準時繳交保費；選擇月繳的保戶容易養成繳費習慣，但若拉長到半年、甚至一年才繳一次保費，難免會不小心漏繳。

第一金人壽指出，忘記繳交保費也不用過於擔心，因為一般而言，假設保戶選擇的是半年繳或年繳，保險公司會在繳費期間快截止前，先催告要保人繳交保費，並從催告到達隔日起，開始計算「30天」的寬限期，保戶應把握時間繳交保費，守住第一防線，讓保單不停效。

如果保戶因經濟因素無法繳交保費而致保單進入停效，要保人可以於保單停效的「兩年」內申請保單復效，但建議保戶於停效後的「6個月」內盡速申請復效。

因為這時候提出申請，只要繳清應繳之保費及相關費用即可；但如果超過6個月，保險公司就有可能要求保戶提供健康聲明書、體檢報告書及病歷資料等「可保證明」，流程相對繁瑣，也有可能因為保戶身體狀況已達到拒保程度，讓復效申請遭到拒絕。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲遇到保險事故，必須要在期限內申請理賠。（圖／pixabay）

3、理賠申請：事故發生後，2年內一定要申請理賠

當不幸發生意外或罹患疾病時，保戶應於10天內主動告知保險公司事故已發生，並於「兩年」內申請理賠，才不會超過理賠的請求時效。

第一金人壽表示，意外或疾病發生時，及時獲得保險金是關鍵，建議民眾每年固定執行全家人的保單健檢，不僅能藉此確認保障內容及額度是否足夠，更能確保發生意外或疾病時，家庭成員都知道可以向哪間保險公司申請理賠。

壽險業者提醒民眾，保單條款的詳細內容仍會因保險種類或保險公司而異，如果想要完整地掌握自身權益，最好的方式就是事前做功課，投保前詳讀保單條款內容及相關文件，提升自己對於保單的理解，以保障自己的權益。

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關鍵字：保單,保險金,理賠,保險雲,壽險,第一金人壽

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