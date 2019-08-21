南韓猛K日本核食！周五起加強輻射檢驗　東奧擬自設餐廳

▲ 2011年，福島第一核電廠遇海嘯遭受重創。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在日韓貿易關係緊張之際，南韓政府今（21日）把矛頭對準部分日本進口食品，強調會把輻射檢驗頻率加倍。南韓官員提到，此舉的理由是人民對輻射汙染有疑慮，「計劃自8月23日起執行更徹底的檢驗。」此外，南韓國家奧委會日前也致函東京奧委會，憂慮選手村可能吃到來自福島的核食，研擬設置自家運動員的專屬餐廳。

路透社報導，南韓本月針對福島地區及附近海域出產的食品可能受到福島第一核電廠的輻射汙染疑慮，加大要求日方回應的力道。根據南韓食品藥物安全部（MFDS）的說法，過去5年曾有檢測出微量輻射殘留紀錄而被退回的食品，未來的檢測頻率將會加倍。

食品藥物安全部主管李承龍（Lee Seoung-yong，譯音）表示，進口南韓的日本食品每年約有19萬噸，其中有2噸被退回，「隨著公眾近日對輻射汙染的擔憂不斷增加，我們預計在8月23日起開始執行更徹底的檢驗。」

▲ 日韓關係陷入緊繃，根據韓媒取得的消息，青瓦台最快22日就會宣布是否續簽日韓之間的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。（圖／達志影像／美聯社）

對此，日本農林水產省一名官員強調，日本食品相當安全，其實並無增加福射檢測的必要，許多國家都對此有共識並已全面取消進口限制，「非常遺憾（南韓當局決定）執行這些額外措施。」

時間拉回2011年3月11日，當年這場大地震引發海嘯，重創福島第一核電廠，釀成輻射外洩情勢。而近日擁有福島核電廠的東京電力正著手把經過處理、過濾掉大部分輻射物質的核廢水排入太平洋，但引起環保團體不滿。

消息傳出後，南韓外務省19日召見日本駐首爾大使館的官員。此外，根據2020年東京奧委會20日的說法，目前已收到來自南韓國家奧委會的信函，憂慮選手村可能吃到來自福島的汙染食物。

彭博引述南韓奧委會新聞官Lee Mi-jin的說法提到，目前南韓奧委會正在研擬為自家運動員設置專屬餐廳，確保南韓選手們不會吃到來自福島的核食。