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「基隆三浦春馬」要花3個月減肥　林右昌：可和鄭文燦、潘孟安討論一下

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▲▼基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

記者袁茵／台北報導

基隆市長林右昌30年前的舊照片日前被網友翻出來，濃眉大眼的超高顏值和日本男星、新垣結衣前男友三浦春馬相似度極高，引起許多人的暴動，使他下定決心要開始減肥、運動，希望大家給他3個月的時間。林右昌22日受訪時再表示，他真的要花3個月減肥，也可以和鄭文燦、潘孟安討論一下要不要辦一個民進黨減肥營。

林右昌22日接受廣播節目專訪時，針對他的舊照片一一做解釋。林右昌說，那張手靠鐵桿、穿著基隆高中外套的照片，是他在高三寒假的照片。被問到當時有沒有收到很多女生的紙條？他緊急澄清，「沒有沒有！我很用功唸書！」

▲▼基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

至於照片為什麼會突然被妹妹林宛姿PO上網？林右昌說，妹妹本來就是滿「跳tone」的人，加上她是一個小有名氣的插畫家，因為畫插畫的關係，所以都很天真、保有赤子之心，也常常有突發奇想的行為，所以自己也不知道妹妹為何突然把照片上傳到網路，「我是隔天才知道的，後來我妹被我臭罵了一頓！我說『妳幹嘛把我的照片PO上去？』她則說就想PO啊…」

因為舊照片而被網友封為「基隆三浦春馬」的林右昌說，年輕時沒有人說他像誰，「不過那時候真的很瘦啦！那時候是小朋友嘛！才高三、18歲。」主持人周玉蔻先是大讚林右昌年輕時比金城武帥，再詢問「沒有星探找你拍戲嗎？」林右昌則回答，「沒有啦！那個年代…」

▲▼基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

周玉蔻拿出林右昌大學時和一名女生的合照，詢問一旁的女生是誰？林右昌回答，「呃…說實在我不知道…應該是大一的時候，我們班去聯誼的…」接著周玉蔻再拿出一張並非林宛姿上傳的照片，林右昌說，那是他高三參加空軍官校營隊的照片，因為那時覺得飛行員很帥，所以很想當飛行員，但家裡不同意，且視力也不到，因而作罷；不過自己當時「超瘦」，180公分僅65公斤。

關於網友雖然沒有否定現在的林右昌，但舊照片被公眾討論，心裡會不會有點受傷？林右昌笑著說，「沒有啦！」一來覺得有點被出賣，二來是有一點驚訝，因為自己不是一個很喜歡被討論的人。

▲▼鄭文燦、潘孟安舊照。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲鄭文燦、潘孟安舊照。（圖／翻攝自Facebook）

針對桃園市長鄭文燦、屏東市長潘孟安也在底下回應自己年輕時的舊照片，民進黨要不要成立一個帥哥呼喚大會、減肥營？林右昌表示，「可以來討論一下！」不過現在辦公室就很自律了，每個人都在減肥。

被問到日前提出花3個月減肥是不是真的？林右昌說，是真的，但自己不敢講說3個月減到像18歲那樣，趁這個壓力，讓自己有一點動力，也是一件好事。不過林右昌堅持不說要減幾公斤，因為認為這樣會讓自己有更大的壓力。

林右昌說，太太吳秋英是他第一個女朋友，也是唯一一個女朋友，兩個人都是文化大學的學生。周玉蔻詢問，吳秋英看到林右昌的照片被公布後，是否有要求不要公布自己的照片？林右昌透露，「對！」所以結婚照也不能公布。

▲▼林右昌接受電台節目專訪。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲林右昌接受電台節目專訪。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

周玉蔻進一步詢問，林右昌是幾歲時結婚的？當時是否也瘦瘦的？林右昌則回答，自己在29歲結婚，所以跟吳秋英交往10年，且當時也還是瘦瘦的。周玉蔻質疑，所以「你是被政治害的嗎？」林右昌則開玩笑地說，「被太太害的！」

隨後，林右昌補充，因為結婚後有家庭，兩個人彼此照顧，就會出現「幸福肥」，「我記得我跟太太去蜜月旅行，回來之後兩個人就胖了3公斤！」

針對要花3個月減肥的言論，林右昌說，到時候可能就邀請大家跟他一起星光夜跑，不過他自認為「要減重是滿簡單的事情，因為我覺得是虛胖，生活不正常！」平常忙到沒時間吃飯，中午沒吃飯就餓到晚上吃宵夜，「吃太晚了！然後飲食時間不正常」。

最後林右昌表示，太太實在太會煮飯，加上工作要應酬的關係，未來會回去和太太討論一下，要不要帶減肥餐的事情。

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關鍵字：林右昌,鄭文燦,潘孟安,減肥,三浦春馬

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