影／港澳辦新發言人快閃　港媒怒嗆：說好的會後交流呢？

記者曾俊豪／北京報導

大陸國務院港澳事務辦公室29日首度就香港問題舉辦記者會，由於港澳辦先前都是透過新聞稿回應問題，此場記者會，也是兩名「發言人」首度具名亮相。只不過，面對香港媒體提問，發言人在台上時曾表示「會後交流」，但記者會一結束便快閃離開，引起港媒不滿，怒喊「說好的會後交流呢？」成為意外插曲。

這場記者會預定下午3時開始，為了佔到好的位子與架設機位，不少香港媒體上午就到國新辦新聞發佈廳卡位。只不過，即使早就做足準備，仍僅有「南華早報」、「TVB」與「大公文匯報」三家港媒被點名提問。

▲國務院港澳辦記者會引起中外媒體關注。（圖／記者曾俊豪攝）

提問的媒體中，有人加碼提問元朗事件，要求對無差別攻擊做出說明，但就此部分，負責回應的發言人楊光並沒有正面回答。此時，台下有香港記者直接表示，「元朗無差別攻擊沒有回答」。這時，主持記者會的國新辦新聞局副局長、新聞發言人襲宴春出面緩頰，「請尊重記者會提問秩序、我們會後再交流。」楊光也跟著說，「會後交流、會後交流。」

於是，記者會結束後，香港媒體便一湧而上，追問楊光相關問題，不過，楊光僅微笑致意，之後便轉身從後方側門離開。現場香港媒體看到這一幕，便一個接著一個大喊「說好的會後交流呢？」質疑聲浪此起彼落。

▲大陸國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（圖／記者曾俊豪攝）

此場記者會，除了港媒之外，包含新加坡聯合早報、CNN、CNBC等外媒都被點名提問，一名澳門記者也獲得提問機會。不過，儘管記者會以香港為主題，澳門媒體仍「以中央是否支持賀一誠擔任澳門特區首長」提問，也讓港媒私下抱怨，「白白浪費一個提問的機會。」

事實上，香港爆發反送中衝突以來，國務院港澳辦都是透過書面聲明回應，文中以「發言人表示」的形式出現，並未如實具名。也因此，當28日下午突然發出通知，要在週一舉行記者會，由「發言人楊光、徐露穎介紹香港當前局勢的立場和看法」時，格外引起媒體關注。

至於楊光與徐露穎，兩人在媒體上的曝光也相當少，以楊光為例，唯一出現的報導是以「全國港澳研究會副會長兼秘書長」的身份，徐露穎則是港澳辦綜合司調研處長。根據國新辦《中央國家機關和地方2019年新聞發言人名錄》，國務院港澳辦新聞發言人為聯絡司司長陳繼光，顯示楊光和徐露穎都是首次以發言人身份亮相。

▲國務院港澳辦新發言人快閃離開。（圖／記者曾俊豪攝）