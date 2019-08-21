抗議「元朗白衣人」！示威者地鐵站聚集　港警施放胡椒噴霧驅趕

▲西鐵元朗站內有示威者聚集。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

香港7月發生「元朗白衣人」無差別襲擊事件，當時港警共拘捕28人。為了抗議「警黑合作」，許多港民21日發起靜坐活動，在港鐵各站聚集，表達不滿。晚間10點左右，有示威者持雷射筆照射港警；港警向示威者舉藍旗驅趕，並施放胡椒噴霧。

「元朗白衣人」事件發生後，港警逮捕許多當天無差別襲擊的暴徒；但當時沒有任何人被起訴。為了表達不滿，有示威者21日發起抗議活動，前往港鐵靜坐，表達不滿。

示威者早上8點左右到達港鐵九龍塘站靜坐，向乘客高舉「五大訴求，缺一不可」、「毋忘元朗721」等標語，受到外界議論。

▲港警在路上清除路障。（圖／路透）

晚間7點50分左右，西鐵元朗站被示威群眾塞爆，許多人無法進入站內，只能在外面的商場滯留，部分店家提早關閉；晚間8點左右，有民眾在元朗站發起「默站5分鐘」活動，元朗站各出入口有人用雷射筆向外照射。

晚間9點40分左右，部分示威者在路上設置路障；港警持長盾、催淚水劑戒備，舉藍旗要求示威者離開。晚間10點左右，許多示威者聚集在天橋上，以雷射筆照射港警；港警3度舉藍旗，並朝橋上噴灑胡椒噴霧。

晚間10點25分左右，有示威者在元朗站內點燃物品、噴灑滅火器，以雜物組成防線；港警指出，有人在元朗站、南邊圍封堵路口、用強光照射警方，將以最低武力進行驅散。