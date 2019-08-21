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陸客不來！旅行社開無薪假第一槍　品保協會曝「10月開始發酵」

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▲▼ 導遊,觀光客,陸客 。（圖／記者張一中攝）

▲陸客不來衝擊台灣旅行業 。（圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

中國大陸不斷傳出限縮旅客來台消息，8月起暫停發放來台個人簽證，9月起調整各省來台團客配額，21日又傳出專做陸客旅遊的寶得利集團，旗下駘翔旅行社預告開始放無薪假，目前只有1家旅行社傳出無薪假消息，預計影響從10月開始發酵。學者表示，要這次台灣旅行社能夠挺過，未來中國大陸就沒有施壓的機會，這只是中間的過渡期。

旅行業品質保障協會副理事長黃文卿表示，寶得利旗下旅行社多以陸客購物店業務為主，旅行社做的範圍比較狹隘，接團彈性不大，目前已經調查所有做陸客的旅行社都沒有這個問題，因為其他業者已有轉型開始做南向旅客，預計10月份團客影響才會開始發酵。

請繼續往下閱讀...

旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，這個消息是看報紙才知道，之前並沒有聽到相關消息，只能說現在狀況很辛苦。接下來還會不會有下個案例？他說，這個只是開始，還有其他企業還在苦撐，絕對不是最後一個案例，後面連動旅館、遊覽車、導遊、其他旅行社也都會發生沒有生意，因而被迫放無薪假的命運。

李奇嶽以自家公司舉例說，今（21）日送走最後一批陸客，後面旅行團都取消光，到年底都沒有旅行團進來，因為旅行團就這麼一點點，參訪交流團都取消了不來了。為求證無薪假消息，記者致電寶得利集團董事長張雅琍，截至截稿前對方都未接聽、駘翔旅行社員工則說不方便多說。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，這一波減幅相較上半年，團客從原本一天3000人減為一天1500人，減幅相當明顯，要維持這麼多人力不太容易，企業體要吸收很多成本，但只要這次台灣旅行社能夠挺過，未來中國大陸就沒有施壓的機會，這只是中間的過渡期。

黃正聰指出，3年前8月也有發生一波類似情形，當時購物店已經合併一次，因為不同國家的客人想買的商品不一樣，最會購物的屬陸客團，歐美客人則是不想買，東南亞旅客購買單價偏低，旅行業也紛紛退場或轉型做東南亞或韓國市場。

黃正聰分析，上一波陸團客限縮從每天5000人降成3000人，等同打6折；這次從每天3000人變成1500人，等同打5折，以絕對人數相比較，上一波縮減較多，但若以百分比相比則是這次較多，這次再加上自由行旅客全砍，總數從一個月28萬砍成5萬，減掉23萬。

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關鍵字：陸客,無薪假,自由行,團客,限縮

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