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泳池排水吸12歲女孩…父砸爆水管救人　她「大腦受損」嚴重昏迷

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▲▼12歲女孩遭泳池排水孔吸入水，腦受損昏迷。（圖／翻攝自Facebook／Sunhill Hotel）

▲12歲女孩遭泳池排水孔吸入水，腦受損昏迷。（圖／翻攝自Facebook／Sunhill Hotel）

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯一名12歲女孩艾莉莎（Alisa）近日與家人前往土耳其旅遊，入住位於博德魯姆（Bodrum）的一家四星級飯店，未料前往泳池戲水時，卻遭池底的排水管吸住，溺水數分鐘後才被父親救起。女孩送醫後雖恢復心跳，但情況仍不樂觀，其腦部可能已經嚴重受損。

英國《太陽報》引述俄羅斯媒體報導，這起事件發生在18日，艾莉莎與父母從聖彼得堡前往土耳其海濱度假，入住當地名叫Sunhill Hotel的飯店。其父母回憶，艾莉莎突然遭排水孔吸入水中無法掙脫，其父親數分鐘後發現情況不對勁，立刻潛入水中查看，但因為排水管吸力實在太強，無法獨自將人救起。

飯店工作人員隨後關閉排水裝置，但艾莉莎仍被緊緊卡在排水管中，根本不能移動，其父親只好強行破壞排水裝置，才順利將人帶上岸，期間另有7位房客跳入水中幫忙救人。當艾莉莎獲救時，手臂上甚至還卡著一段排水管。

艾莉莎被救起時已經沒有脈搏，幸好救護人員於送醫過程中不斷搶救，到院時已經恢復心跳，但仍陷入昏迷中。醫師表示，目前艾莉莎需在加護病房觀察，擔心其腦部或其他器官可能已經因為溺水而受創。

目前，旅行社和俄羅斯外交部人員都已經針對艾莉莎溺水案一事提供必要援助。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharov）表示，將會協助將艾莉莎接回俄羅斯國內，接受進一步治療，不過土耳其院方表示，目前患者情況仍十分危急，暫時不適合轉院。

除此之外，俄羅斯鋁業大亨、Basic Element集團創辦人德里帕斯卡（Oleg Deripaska）也已經表示，願意對艾莉莎和其家人伸出援手。

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關鍵字：泳池,排水管

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