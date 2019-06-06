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水利會改制鄭文燦的承諾　「他們」都有聽見！

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▲鄭文燦指出，水利會改制後，所有水利人的權益，都會受到保障。（圖／記者楊淑媛攝）

▲鄭文燦指出，水利會改制後，所有水利人的權益，都會受到保障。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「水利會改制後，所有水利人的權益，都會受到保障。」桃園市長鄭文燦6日出席桃園農田水利會水利節慶祝大會，向出席大會的水利會同仁、會務委員和小組長等水利人喊話指出，明年9月水利會改制，未來組織規劃和水利人的權益，不能縮水。鄭文燦並肯定會長黃金春推動青埔水利大樓等水利建設，是「前人種樹、後人乘涼」。

距2020年9月水利會改制，還有年餘，但對於改制後的組織及水利員工的身份轉換，會長及會務委員的遴聘，以及水利小組長、班長和各水利工作站的存廢，水利會員的權益，水利會現有資產、水利基金的運用等相關事宜，受到廣大水利人的重視。▲鄭文燦指出，水利會改制後，所有水利人的權益，都會受到保障。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園農田水利會會長黃金春主持水利節慶祝大會。▼表揚績優水利人。（圖／記者楊淑媛攝）▲鄭文燦指出，水利會改制後，所有水利人的權益，都會受到保障。（圖／記者楊淑媛攝）

由於水利農友對於蔡政府改制水利會，在權益的方面仍存有許多疑慮，因此鄭文燦6日由農業局長郭承泉陪同，抵桃園農田水利會舉行的水利節慶祝大會，向500多位出席的水利人喊話。鄭文燦說，改制後的水利會無論是各工作站、水利同仁的權益都要照顧，市府會研議新方案，目前也已聘請現任會務委員及資深水利工程師擔任水利諮詢委員，共同推動水利改革。▲鄭文燦指出，水利會改制後，所有水利人的權益，都會受到保障。（圖／記者楊淑媛攝）

未來水利會的組織規劃及水利員工的身份轉換，權益不能縮水。而桃園農田水利會的資產也要歸桃園來運用，包括水利基金也是如此；對於黃金春會長9年任內，推動水利建設成果顯著、資產的活化，以及明年即將完的青埔水利大樓等各項重要建設，鄭文燦說，這些都是「前人種樹、後人乘涼」。

黃金春會長表示，桃園農田水利會今年慶祝創會100年，舉辦一系列的活動，包括圖騰競賽、隧道健行、水利騎兵、攝影比賽、繪晝比賽、釣魚比賽、水利運動會及學術研討等，歡迎水利人參加。

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關鍵字：水利會改制,鄭文燦,桃園農田水利會,水利節

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