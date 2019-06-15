桃園農田水利會慶100週年 近千水利騎兵欣賞水圳埤塘風光

▲市長鄭文燦、會長黃金春（左一、二）出席桃園農田水利會水利騎兵活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會慶創會百週年、15日舉辦「水利騎兵」單車遊水圳埤塘風光活動，於觀音區崙坪文化地景公園展開，吸引近千人參加。會長黃金春指出，今天單車騎遊的水圳埤塘，只是該會灌區內5%的水利設施，民眾慢騎欣賞到該會的水利建設和綠美化，都做的非常好；隨著水資源的日益匱乏，黃金春也呼籲民眾珍惜、愛護水資源。

▲會長黃金春籲水利騎兵，慢騎欣賞水圳埤塘風光。（圖／記者楊淑媛攝）

黃金春說，今年是桃園農田水利會創會100年，為了讓各界認識水利建設、水文化並愛護水資源，該會自5月起陸續舉辦創會100週年系列活動，除今天的水利騎兵單車遊水圳埤塘活動，也將於7月舉辦水利之美攝影和繪畫比賽，8、9月辦理員工釣魚比賽和運動大會，並舉辦水資源與水文化學術研討會。

▲水利會會務委員陳鄭鐮和小孫女在活動會場快樂騎單車。▼參加活動抽中單車真幸運！（圖／記者楊淑媛攝）



市長鄭文燦表示，「水利騎兵」活動，沿著桃園大圳8支線、桃園大圳10-8號池、桃園大圳幹線及桃園大圳8-2號池等地點前行，讓大家瀏覽水利渠道與陂塘工程的建設成果，並體驗沿途美好的自然風光。

而舉辦活動的觀音區崙坪受信所早期為日治時期的無線電通信基地，市府協調財政部國有財產署辦理土地撥用，發展為崙坪文化地景公園，並曾在此舉辦2017桃園地景藝術節等活動，目前園區內正興建客家工藝館，未來將進行客家工藝及藍染等技藝展覽及教學，讓遊客體驗客家文化的魅力。

水利會表示，「水利騎兵」活動完全免費，該會並致贈參加者帽子及T恤，以及每人百元園遊券。全程活動由會長黃金春、總幹事黃金德共同主持，包括市長鄭文燦、立法委員吳志揚、市府前市政顧問黃世杰、農業局長郭承泉、客家局長何明光等各界人士一同出席。