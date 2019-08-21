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惡姨丈虐死女童輕判17年　鄰居大罵：人渣應該槍斃！

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▲惡姨丈虐死女童判17年，鄰居不服大罵簡直是人渣該拖去槍斃。（圖／ETtoday資料照）

▲惡姨丈虐死女童判17年，鄰居大罵簡直是人渣該拖去槍斃。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田尾鄉楊姓惡姨丈虐死未滿5歲女童案，1,2審均遭判刑17年，再上訴最高法院20日駁回上訴，全案定讞，消息傳回田尾住家，鄰居都說，因女童背不出阿姨的手機號碼，毆打、推撞女童頭部，還將女童反覆重摔於地板彈簧床墊上死亡，這判決太輕了，這樣的人渣應該將他拖去槍斃。

當時因為林姓女童因父母未婚生子，2017年5月間由母親的姐姐、住在彰化田尾的蕭姓阿姨與楊姓姨丈，監護當時3歲多的女童。兩夫婦養育女童1年間，但疑似因女童學習緩慢，楊男經常施虐，對女童的臉、手、胸腹、雙腳膝蓋等處捏打、推撞，出腳踢踹，甚至拿衣架等物品、重拳，毆打女童，每次虐待最長達1小時，期間累計13次，女童因而全身傷痕累累，布滿新舊傷痕。

▲惡姨丈虐死女童判17年，鄰居不服大罵簡直是人渣該拖去槍斃。（圖／ETtoday資料照）

▲正義鄉民到田尾撒冥紙。

2018年5月間，凌晨1點多，楊男要求女童背出阿姨的手機，女童背不出來。楊男因此抓狂，先以拳頭重擊女童頭部多次，接著又推女童撞房間衣櫥，女童大哭，但心狠的楊男竟直接將女童高舉，以雙手抓住她的左手、左腳，直接自其肩膀高度往下、反覆重摔於地板彈簧床墊上。女童奄奄一息，倒地不起。旁觀無力制止的阿姨趕緊報警，將女童送醫，最後女童因身體嚴重受虐、併顱內出血及急性呼吸衰竭等傷害，引發腦疝氣、壓迫腦幹，不治身亡，楊男被依楊被依家暴殺人罪起訴。

爆發此案後，數百名正義鄉民憤慨，連夜到楊男田尾鄉住處撒冥紙抗議，還有大批民眾到彰化市立殯儀館外等著教訓楊男，警方當時還出動警力戒備。

▲惡姨丈虐死女童判17年，鄰居不服大罵簡直是人渣該拖去槍斃。（圖／ETtoday資料照）

▲數百名正義鄉民包圍。

判決定讞傳回田尾老家，附近的鄰居都為女童抱屈，也有民眾說這樣的大惡人，應該讓他在監獄關到死，更有人說，小孩用摔的，怎麼不拿自己的頭去撞牆，憑甚麼拿別人的小孩出氣，人渣出獄後，難道不怕他再虐待別人嗎？為何如此輕判，真的對小女童的冤死不公平。

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關鍵字：惡姨丈,虐死,撞牆,衣架,人渣

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