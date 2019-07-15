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愛兒身障協會衣架打女學員：「當然沒有不當」　母怒：小孩被打應當？

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▲▼蘆洲愛兒身心障礙協會坦承以衣架打童，志工甚至說「當然沒有不當」。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女學員前往蘆洲愛兒身心障孩協會後，被家長發現手腳滿是傷痕。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

6月底新北市蘆洲的愛兒身心障礙協會爆發不當管教事件，一名女學員被母親發現手腿滿佈傷痕，遭社會局裁罰10萬、並收回上課場地。時隔一個月，協會大動作召開記者會，表示學員有自虐傾向，且當天只以衣架輕打左右手4下，其志工強調「當然沒有不當！」並提起訴願；媽媽對此也首度出面，控訴協會至今沒有一句道歉。

蘆洲愛兒身心障礙協會，2012年開始承辦樂活大學的活動，屬於計畫性的補助，平時每3個月會收取學員1500元的材料費，讓學員製作手工香皂、烘焙及摺蓮花。

協會15日召開記者會表示，這名女學員參加課程約3年，因為在6月間連續3天持水杯攻擊其他學員頭部，6月20日曾姓負責人為了管教，持衣架「小力揮打」她的左右手臂各2下，媽媽來接孩子時發現女兒全身傷，回家後拍下照片傳給負責人曾錦秋質問，曾則立即回電說「應該不會這麼嚴重吧？」

▼蘆洲愛兒身心障礙協會坦承以衣架打童，志工甚至說「當然沒有不當」。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼蘆洲愛兒身心障礙協會坦承以衣架打童，志工甚至說「當然沒有不當」。（圖／記者陳豐德翻攝）

且協會強調該名女學員有自虐傾向，有志工帶女學員去上洗手間時，就見她捏自己的手臂及大腿，而當下會施懲除了是為教育，曾姓負責人還說「媽媽當初有同意不乖可以『教』」，記者追問打人是否有不妥，志工則立即回應「當然沒有不當」。

《ETtoday新聞雲》記者求證女學員的媽媽，媽媽則強調女兒絕對沒有自虐狀況，且那傷勢「像是打2下的傷勢嗎？」雖然一開始有同意若女兒不乖，有同意負責人可以「教訓」，但那天的狀況是雙手、大腿滿佈傷痕，身為一個媽媽絕對不能接受女兒受虐，而事發到現在竟等不到協會的一通道歉電話。

▼母親控訴至今沒有接到協會一通道歉電話。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲愛兒身心障礙協會坦承以衣架打童，志工甚至說「當然沒有不當」。（圖／記者陳豐德攝）

▼事發將近一個月，被害女學員大腿仍有瘀傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲愛兒身心障礙協會坦承以衣架打童，志工甚至說「當然沒有不當」。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：衣架,身障,蘆洲,愛兒

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