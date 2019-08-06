3月大寶寶狂哭！褓母推嬰兒車「360度轉圈＋撞牆」　媽見監視器畫面氣炸

▲聽見寶寶大哭後，褓母將嬰兒車瘋狂旋轉。（圖／翻攝新京報我們視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江溫州市一名林姓女子日前託褓母照顧3個月大的寶寶，但事後看到監視器畫面當場氣炸。該名褓母當時看見孩子大哭後，便將嬰兒車大力推動，下秒直接360度「瘋狂旋轉」，甚至還不停將手放開，讓嬰兒車撞牆。事後，林女氣得將影片PO上網，並且報警處理。

據了解，事發當天，林女因急事出門，所以拜託母親幫忙照顧孩子；不過其母親隨後又出門買菜，因此孩子則交由褓母暫時照顧。就在這不到半小時的時間內，林女打開手機的監視器畫面一看，發現兒子不停狂哭，隨後褓母便開始旋轉嬰兒車，長達2-3分鐘。

該名褓母將嬰兒車旋轉的過程中，還不停碰撞牆面和垃圾桶，甚至一度對寶寶做出「賞巴掌」的動作。林女指出，該褓母在試用期時各方面都表現優良，因此選擇每個月花6000元（台幣約）聘用，「她在我們家已2個月，平時表現不錯，所以我和丈夫臨時出門都很放心讓她單獨帶寶寶，沒想到現在居然做出這種事，當下就把她給開除了。」

事後，林女氣憤將影片PO上網，並且報警。事發第二天，該保姆就到林女家道歉，並且向孩子的父親表示，「因為和林女相處不好，所以才把氣出在寶寶身上」。父親當場回應，做不下去隨時可以離職，不應該拿寶寶當出氣筒。

▲褓母不斷放手讓嬰兒車撞牆。

由於考慮到目前寶寶沒有明顯的傷痕，PO到網路上的影片也引起大批網友關注，讓保姆得到了教訓，所以雙方目前已初步達成和解協議。孩子的父親表示，「我們會給寶寶做詳細的檢查，如果有腦震盪，或是影響發育的創傷，我們將保留進一步追究保姆責任的權利。」

事後，該褓母表示，「我承認給寶寶轉圈圈是我不對，但是我沒有對寶寶賞巴掌，林女把影片和我身份證都發到網路上，這2天很多親戚朋友都打電話來問這事情，讓我壓力很大，整晚都睡不著。」她強調，自己已登門道歉，也得到對方的諒解，希望大家別再轉發影片。