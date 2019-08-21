▲內湖國中五福路通學步道開工，守護香山孩童上下學平安。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

五福路連接內湖國中及華德福實驗學校通往內湖社區，是學童上放學重要的道路，五福路道路狹窄，常有大型車輛借道通往市區，車多車速也快，學童上下放學走在道路險象環生，因此新竹市政府向內政部營建署爭取前瞻基礎建設經費675萬元建置通學步道。副市長沈慧虹表示，市政建設不分區域，市府深入了解學校的需求及學童的上放學動線，打造安全順暢的人行道，守護我們香山地區孩子的未來。

交通處長倪茂榮表示，五福路連接內湖社區及內湖國中，雖長度只有300公尺，卻是學童上下學主要道路，長期以來缺乏人行道，上放學期間學童僅能走在水溝，與車爭道；此外，內湖國中校門廣場缺乏無障礙設計、既有鋪面破損、既有喬木竄根影響鄰房建物安全，市府了解內湖國中學校及學童迫切需求後，積極向中央爭取經費建置人行道及改善校門廣場。

倪茂榮也表示，五福路最窄處只有5.5公尺，未來人行道會利用既有水溝及拆除紐澤西護欄增加空間設置寬90公分至1.9公尺的人行道，也會在人行道邊緣新設欄杆保護學童通行安全，同時在人行道上設置綠帶增加綠意。

此次工程也將改善校門廣場景觀，妥善移植樹木，解決鄰房長期喬木竄根的問題，並新種喬木及綠帶、更新人行道鋪面、設置無障礙空間，營造學童舒適安全的步行環境與接送空間。除了人行道外，在中華路與五福路口天橋及天空纜線也將併此工程進行疏理、美化，並在分隔島設置庇護空間、增設無障礙坡道，讓學童穿越中華路，更加安全。

副市長沈慧虹表示，為學童打造通學步道，可以從小教育及養成學童良好的交通習慣；同時也提醒交通處，配合人行道工程，同時完善周邊的交通工程設施，提升內湖國中周邊交通安全。

交通處表示，華德福實驗學校緊鄰內湖國中，聯外道路空間有限，也無法設置人行道。經與學校溝通討論，通學步道完工後，將引導學童利用內湖國中後門連接新設通學步道往返中華路，提供學童一條便捷、安全的步行動線。內湖國中通學步道獲營建署補助，共投入675萬打造，預計108年12月完工。

林智堅市長表示，為了帶給竹市孩子更安全的通學環境，近年啟動全市通學步道改善計畫，全邀請學校提出需求，綜合幾項條件包括學生高比例步行通勤、有空間條件可建置、與周邊社區連通性做整體考量評估，投入逾1.5億推動14處通學步道改善。

包含本次內湖國中的通學步道，14處通學步道包括：已完工的2處，串聯東園國小、交大博愛校區、新竹高商的博愛街通學步道，以及元培科大與玄奘大學間的玄奘路通學步道；建置中的6處，包括育賢國中、曙光國小與曙光女中周邊、建功國小、載熙國小通學步道、東門國小，以及串聯6校的汀埔圳通學步道。另，龍山國小、光華國中周邊步道已完成規劃設計，未來也預計推動新竹國小、頂埔國小、民富國小3所學校周邊步道改善。

▲內湖國中五福路通學步道開工，守護香山孩童上下學平安。（圖／新竹市政府提供）