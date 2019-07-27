水泥廠凝固劑外洩回收40公噸汙水　負責人遭起訴

記者陳凱力／新竹報導

新竹市鑫磊水泥製品公司，2018年底發生除水泥凝固劑的桶槽破損，導致其中液體外洩汙染海水川溪，造成大量魚群暴斃事件，新竹地檢署偵查終結依刑法過失流放毒物罪嫌，將鑫磊負責人陳建瑋提起公訴。

2018年12月16日新竹市香山地區發生上游水泥廠的儲存桶破裂，導致裡面的凝固劑外流藉由海水川溪沿路流至海裡。由於海水川溪沿途流經3公里的農田、香山濕地最後才排入海洋，而凝固劑也將整條溪流染成紅銅色，溪水中的吳郭魚一一翻肚甚至溪水還發出刺鼻的有機溶劑味道。新竹市政府先對鑫磊水泥廠開了張250萬元的罰單並要求廠商將受汙染的海川溪底泥全部清除。

鑫磊水泥廠陸續清出80公斤的死魚、回收40公噸受汙染水源，更清出4000立方米的汙泥，回收汙泥目前仍需暫放在廠區內，等待檢方調查結果。而第一時間環保局所帶回的海水川檢體報告也化驗出爐，報告顯也示廠商桶槽外洩液體含有水汙法公告的有害物質「酚類」，部分地區水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量也超過放流水標準。

▲新竹市環保局日前送撿的化驗結果已出爐，檢體中含有大量的有害物質「酚類」，部分地區的水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量則超過放流水標準（圖／資料照／新竹市環保局提供）

檢方偵辦發現，廠內桶槽洩漏處不明液體，經檢測結果PH值11.2、導電度3.8，廠外排放不明液體PH值10.2、導電度8.26，且含水汙法定義的有害健康物質苯酚、鄰苯二甲酸二、酯等物，經生物毒性試驗，魚群死亡確為該不明液體所造成。

▲新竹市香山海水川溪遭到上游水泥廠的凝固劑汙染，整條溪流變成紅銅色還發出惡臭。（圖／記者陳凱力攝）

而鑫磊負責人陳建瑋，本應注意國精化學公司（涉違反廢清法另案偵辦）所生產廢棄液（D-1504）等物具有毒性、危險性，濃度足以影響人體健康及環境，應經核准登記收集、處理單元、流程，應妥善存放，否則將污染河川，致生公共危險。但陳建瑋卻未注意存放廢液的桶槽完整性，將上述廢液放置於公司後方2個40噸圓形FRP有破損之桶槽內，因而溢流到排水溝流至廠區旁的海水川溪，使溪水受污染呈紅色，造成溪內魚群大量死亡。

負責人陳建瑋在偵查時坦承犯行，新竹地檢署依刑法過失流放毒物罪嫌提起公訴。