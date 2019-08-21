開「先修課」遭家長質疑利益勾結　清大：僅委託上架、收費

▲家長聯盟質疑清華大學和坊間業者學聯網合作開設清大先修課程，懷疑其中有利益勾結的可能，要求教育部和監察院徹查。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

十二年國教家長聯盟今（21日）指出，清華大學聯手坊間業者「學聯網」推動大學先修課程，並可抵大一學生，質疑有利益勾結可能。對此，清華大學指出，校方推動的先修課程內容及評量百分之百由清華教師及助教負責，僅委託學聯網代為上架及收費，並支付業者一定的手續費。

清大說明，大學先修課程是教育部推動的政策，目的在讓高三生考完學測後，可以預先修習大學的課程，如清華、交大、台大、中山等大學都已開有經濟學、微積分等相關課程供高中生修習，目前有八所國立大學參與。在線上修完之後，必須通過各校現場考試，通過後取得學分，不管進入哪一所大學都可獲得承認抵免，不必再重覆修課。

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▲清大委託學聯網將課程上架及收費，並支付業者一定的手續費。（圖／記者崔至雲攝）

至於收費的部分，清大指出，各大學都採取酌收製作費用的模式，主要為支付教師、助教、現場考試評量等費用，弱勢學生免費。目前清華大學開的先修課程，2學分收1200元，3學分收1800元，與其他大學的收費相當。

清大說明，學聯網是目前國內最具規模的三大線上課程平台之一，與國內清交台成等數十所大學、資策會產學大學及科管局合作。其提供的許多線上課程都是免費的。

▲清大表示，清大先修課程內容及評量百分之百由清華的教師及助教負責，僅委託學聯網代為上架及收費。（圖／本報資料照）

清大也強調，學聯網今年5月原預計開設的人工智慧自行車課程，是由業者自行開設，而非與清華大學合作，也不屬於教育部認證的大學先修課程，因此，不得使用清華大學的名義，兩者不可混為一談。清大也已於5月中主動發現業者未經授權使用清華大學商標後，立即要求業者不得使用。業者隨即中止此項課程報名，已報名者亦全額退費，該課程並未開課。清大未來會依法更嚴格管制業者使用學校的校名。

最後清大也指出，十二年國教家長聯盟近來不斷以混淆視聽的方式指控各大學，例如之前指控大學於申請入學甄試要學生寫承諾書、大學甄試看學生家世面貌等，証明皆非事實，清大考慮提出法律追訴。

