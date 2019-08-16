世界大學學術排名北京清華兩岸第一　台大「掉出150名」

▲北京清華大學。（圖／翻攝自北京清華大學官網）

記者馬叔安／綜合報導

2019軟科世界大學學術排名於2019年8月15日發佈，中國大陸共有132所大學上榜，其中榜首北京清華大學排名世界第43，為兩岸排名最高的學校，其次則是世界排名53的北京大學。台灣一共有13所學校進入世界前1000名，比2018年多出7所，今年台灣排名最前的學校為台大，名列「151-200」。

根據排名，除了清華和北大，大陸地區的學校中，浙江大學位居世界第70，上海交通大學首次躋身世界百強，名列世界第82，此外，深圳大學、南方科技大學、青島大學、福州大學、鄭州大學、南昌大學、江蘇大學、暨南大學8所大學首次躋身世界500強。

▲北京大學。（圖／記者馬叔安攝）

台灣方面，台灣大學維持去年在「151-200」的排名，和大陸的中南大學、四川大學、東南大學和武漢大學等校位在同一個區間，中國醫藥大學和成功大學在全世界的排名同列「301-400」，其次則是長庚大學、新竹交通大學和新竹清華大學。

▲台灣大學總圖書館。（圖／記者湯興漢攝）

根據排名網站介紹，軟科世界大學學術排名（ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities，簡稱ARWU）是世界範圍內首個綜合性的全球大學排名，2003年首次發佈，今年發佈的是第17版，今年哈佛大學連續第17年蟬聯全球第一，榜眼和探花則是史丹佛大學和劍橋大學。