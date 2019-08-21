　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／白鹿颱風最快下午生成…周末直撲台灣？關鍵2重點曝光　賈新興說話了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲天氣風險貼出歐洲模式模擬圖說，越深色的指的是越多「系集成員」的路徑，也就是系集預報認為機會越高的路徑，和颱風強度無關。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

「準白鹿」恐成穿心颱？天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興表示，白鹿颱風最快今天（21日）下午至周四中午前生成。天氣風險分析，屆時會不會直撲台灣有兩個重點觀察，目前路徑預報分歧仍大，兩大主流模式幾乎是「各走各的」。

賈新興今在臉書指出，目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓所處環境海溫暖、風切略大，預估最快今下午至周四中午前增強為第11號颱風「白鹿」；有新聞已經「ㄒㄧㄚˋ」到侵台，從客觀預報來看，預測確實有朝台灣東部而來的機會，但如果只有這樣的資訊是不完整且不充足的，要再加上「預報的誤差」。

請繼續往下閱讀...

賈新興說，24小時颱風路徑預報誤差，近4年氣象局的誤差大致介於60到80公里，美軍和日本因有實際的數值，日本近4年的誤差為75公里，美軍近3年的誤差反而有逐年增加的現象，平均也在75公里；24小時的誤差是如此，48小時、72小時的誤差更大，所以要把誤差考慮進來，這樣的資訊才完整，再觀察周四、周五的預報趨勢。

▼最新各國模式模擬幾乎都預估熱帶系統恐直撲台灣。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

天氣風險在臉書分析，熱帶低壓20日中心還有點裸露，環境並沒有很好，被高壓擠得扁扁的；今環流會慢慢建立起來，最快有機會在周四前成颱。

天氣風險指出，依照最新的歐洲「系集預報」路徑，周五將趨向台灣東南部，但會不會周末直撲台灣？有幾個重點要觀察：

●太平洋高壓強弱：如果太平洋高壓增強快，可能像圖一樣通過台灣附近，影響程度比較大；但也有可能從沖繩附近海域北上。

●環流整合的樣態：目前熱帶低壓的主要對流都在中心的西南側，如果主要對流跑到中心的東側，就有機會提早北上，這兩天的環流整合是關鍵。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼白鹿颱風最快今生成，會不會直撲台灣還要觀察。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣風險說，目前路徑預報分歧仍大，兩大主流模式幾乎是「各走各的」，究竟會不會來、何時來、影響大不大？晚點會再更新，不用緊張。

氣象局預估，熱帶低壓最快今就會增強為颱風，未來路徑走法各模式預測從琉球附近到台灣通過都有，若靠近台灣，影響時間點則從周五下半天之後開始，周六一整天會最明顯。

根據氣象局最新預報，周五至周日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，周五東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中南部地區及北部山區午後有局部短暫雷陣雨；周六北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部有較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周日中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

ET快訊
生理期懶出門！她叫外賣「秒現悲傷地圖」　邊緣人狂簽到：不孤單
子瑜裙子太短「只夠蓋住屁股」！邪惡視角狙擊蜜大腿網看呆
獨／內部民調曝光！郭台銘單挑蔡英文贏3%　兩週內決定是否參選

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,白鹿颱風,賈新興

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「行政部很涼」業務看不起　他提「跪舔說」反被網一比喻噓爆：可悲

少了眼窩白線...台鐵彩繪列車「石虎成獵豹」　設計師重貼補救

廟宇比超商還多！「認識台灣」5分鐘影片被激讚：世界最棒國家之一

開「先修課」遭家長質疑利益勾結　清大：僅委託上架、收費

雲林縣林內木瓜災損嚴重　25歲青農嘆：回去當兵算了

影／白鹿颱風最快下午生成…周末直撲台灣？關鍵2重點曝光　賈新興說話了

豪雨農損破億！6縣市列救助名單　陳吉仲要求「從寬認定」

【廣編】台灣最亮眼女子團體AKB48 Team TP二期生招募中！

車窗黏謎樣「白煮蛋」！百隻喇牙「爆走狂竄」　她頭皮發麻哀號...網一看全吐

生理期懶出門！大眼妹跟風叫外賣「秒現悲傷地圖」　邊緣人狂簽到：不孤單

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

「行政部很涼」業務看不起　他提「跪舔說」反被網一比喻噓爆：可悲

少了眼窩白線...台鐵彩繪列車「石虎成獵豹」　設計師重貼補救

廟宇比超商還多！「認識台灣」5分鐘影片被激讚：世界最棒國家之一

開「先修課」遭家長質疑利益勾結　清大：僅委託上架、收費

雲林縣林內木瓜災損嚴重　25歲青農嘆：回去當兵算了

影／白鹿颱風最快下午生成…周末直撲台灣？關鍵2重點曝光　賈新興說話了

豪雨農損破億！6縣市列救助名單　陳吉仲要求「從寬認定」

【廣編】台灣最亮眼女子團體AKB48 Team TP二期生招募中！

車窗黏謎樣「白煮蛋」！百隻喇牙「爆走狂竄」　她頭皮發麻哀號...網一看全吐

生理期懶出門！大眼妹跟風叫外賣「秒現悲傷地圖」　邊緣人狂簽到：不孤單

世羽賽／32強賽硬碰戴資穎　印尼小將：盡力發揮沒什麼可失去

韓國瑜美國商會午宴　原訂10分鐘演講只講2分鐘就請媒體離開

阿翔回歸《大集合》⋯不見謝忻　胡瓜：左右手不會全在

台股連3周失血免驚！第3季選股看過來　2大科技趨勢題材漲相佳

獨／北市「夜跑淫浪」正面曝！知名大學剛畢業　起底黑歷史一籮筐

2PM玉澤演壯一倍抵台！　穿純白上衣「胸肌快要炸出來」

謝和弦出賣老婆！　Keanna「唱歌真實嗓音」網一聽秒露戀愛笑：上帝不公平

體現「修復式司法」　富少超跑肇事賠天價5千萬獲諒解

影／新式身分證有國旗、婚姻狀態　若排進議程「22日政院拍板」

「行政部很涼」業務看不起　他提「跪舔說」反被網一比喻噓爆：可悲

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：..

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能..

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若..

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中..

女友做這行！他月收7萬崩潰　網..

司馬中原爆父女戀　同居小32歲..

10外送員排滷味攤　她見「粉紅..

條紋大媽裝3大袋碎洋蔥　網曝誇..

僑光科大校長遭控私授親兒學位　..

她吃鼎邊銼不慎性騷擾　老闆也尷..

載5小孩開進南投隧道熄火！全家..

準颱風「白鹿」周六最接近！可能..

網拍買Nike鞋　他一收到貨就..

更多熱門

相關新聞

準颱風白鹿將生成　周六整天影響明顯

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，上午8時位於鵝鑾鼻東南東方1550公里，氣象局預估最快今天就會增強為颱風。未來路徑走法各模式預測從琉球附近到台灣通過都有，若靠近台灣，影響時間點則從周五下半天之後開始，周六一整天會最明顯。

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

準颱風「白鹿」周六最接近！可能路徑曝光

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

最愛做家務星座男Top 3

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千萬

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面