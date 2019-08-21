影／白鹿颱風最快下午生成…周末直撲台灣？關鍵2重點曝光　賈新興說話了

▲天氣風險貼出歐洲模式模擬圖說，越深色的指的是越多「系集成員」的路徑，也就是系集預報認為機會越高的路徑，和颱風強度無關。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

「準白鹿」恐成穿心颱？天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興表示，白鹿颱風最快今天（21日）下午至周四中午前生成。天氣風險分析，屆時會不會直撲台灣有兩個重點觀察，目前路徑預報分歧仍大，兩大主流模式幾乎是「各走各的」。

賈新興今在臉書指出，目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓所處環境海溫暖、風切略大，預估最快今下午至周四中午前增強為第11號颱風「白鹿」；有新聞已經「ㄒㄧㄚˋ」到侵台，從客觀預報來看，預測確實有朝台灣東部而來的機會，但如果只有這樣的資訊是不完整且不充足的，要再加上「預報的誤差」。

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賈新興說，24小時颱風路徑預報誤差，近4年氣象局的誤差大致介於60到80公里，美軍和日本因有實際的數值，日本近4年的誤差為75公里，美軍近3年的誤差反而有逐年增加的現象，平均也在75公里；24小時的誤差是如此，48小時、72小時的誤差更大，所以要把誤差考慮進來，這樣的資訊才完整，再觀察周四、周五的預報趨勢。

▼最新各國模式模擬幾乎都預估熱帶系統恐直撲台灣。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣風險在臉書分析，熱帶低壓20日中心還有點裸露，環境並沒有很好，被高壓擠得扁扁的；今環流會慢慢建立起來，最快有機會在周四前成颱。

天氣風險指出，依照最新的歐洲「系集預報」路徑，周五將趨向台灣東南部，但會不會周末直撲台灣？有幾個重點要觀察：

●太平洋高壓強弱：如果太平洋高壓增強快，可能像圖一樣通過台灣附近，影響程度比較大；但也有可能從沖繩附近海域北上。

●環流整合的樣態：目前熱帶低壓的主要對流都在中心的西南側，如果主要對流跑到中心的東側，就有機會提早北上，這兩天的環流整合是關鍵。

▲▼白鹿颱風最快今生成，會不會直撲台灣還要觀察。（圖／氣象局）

天氣風險說，目前路徑預報分歧仍大，兩大主流模式幾乎是「各走各的」，究竟會不會來、何時來、影響大不大？晚點會再更新，不用緊張。

氣象局預估，熱帶低壓最快今就會增強為颱風，未來路徑走法各模式預測從琉球附近到台灣通過都有，若靠近台灣，影響時間點則從周五下半天之後開始，周六一整天會最明顯。

根據氣象局最新預報，周五至周日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，周五東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中南部地區及北部山區午後有局部短暫雷陣雨；周六北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部有較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周日中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。