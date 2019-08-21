玩22公尺垂直滑水道...她落地後「下體大出血」！動脈斷裂住院4天

▲英國女到保加利亞玩滑水道，下體大出血住院4天。（圖／翻攝自aquaparadise網站）

記者錢玉紘／綜合報導

正值盛夏，許多人喜歡到水上樂園消暑，但玩刺激滑水道的時候真的要多加小心。一名英國女子日前到保加利亞的水上樂園玩垂直型滑水道，落地後突然大出血，隨後昏倒。診斷後發現她動脈破裂，且因失血過多需要輸血，她形容整起事件像是「一場惡夢」。

這起事件發生在去年7月，29歲的葛拉維斯（Jade Graves）日前到保加利亞內塞伯爾（Nessebar）度假，到一處「水天堂」水上樂園（Aqua Paradise Water Park）玩了將近90度的垂直型滑水道，高度約21公尺，大約是7層樓高，沒想到溜下來後突然感覺骨盆下方有劇烈疼痛感，隨後就看到自己兩腿之間出血，整個嚇壞了。



隨後，葛拉維斯就因為失血過多、無法呼吸休克而昏倒，並在保加利亞的醫院待了4天，她因為巨大的衝擊導致動脈斷裂，還有出血性休克及貧血等現象，因此在住院期間，必須進行輸血和手術來修復斷裂的動脈。出院回英國後，休息一個多月無法工作。

如今雖然傷勢好得差不多了，她依然對於滑水道有巨大的陰影，「我當時遵照救生員的指示，雙手交叉在胸前，但我真的不敢相信會發生這種事」。葛拉維斯回憶，當時他跟家人一起到保加利亞享受假期，但因為發生這起意外，為旅程蒙上創傷陰影，「真的是個可怕的惡夢」。

目前她已經聘請律師來調查這個案件，律師事務所「Irwin Mitchell 」發表聲明表示，「我們已經開始調查，希望可以幫助葛拉維斯找到她想要的答案，並且幫助她修復心靈的創傷往前走」。