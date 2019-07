700萬人口國家…500萬筆稅務資料遭駭客竊取　資安專家：太丟臉

▲保加利亞總理出席歐盟峰會時,國內卻發生規模龐大駭客入侵事件,在16日緊急召開會議商討對策。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

駭客入侵往往會造成嚴重資安危機,近來保加利亞(Bulgaria)就遭遇大規模的駭客攻擊。該國總人口約700萬,而這次駭客事件影響人數就高達500萬人,幾乎所有在職成年人都受到影響。

