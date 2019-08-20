「反送中注定成不了事」　蔡正元6點質疑：香港沒造反本錢

▲香港反送中示威，警方用催淚彈驅趕。（圖／路透社）

記者何文君／綜合報導

香港反送中示威抗爭持續，衝突傷害不斷；總統蔡英文今再度發聲明指出，香港的案例已證實民主與獨裁勢不兩立，台灣仍會擁護自由民主價值，堅拒恐嚇。國民黨前立委蔡正元則提出6點質疑，雖香港有大批示威者上街，但反送中注定搞不出名堂。

蔡正元表示，這些示威者注定成不了事原因有6個：

第一、「反送中」沒有正當性，憑什麼香港人在越南犯罪要送去越南受審，在大陸、台灣、澳門犯罪，不必送到大陸、台灣、澳門受審，在香港還視同無罪。

第二、示威者改口為「民主自由」示威，「民主」等於「雙普選」，全世界沒有人會把選舉制度等同「民主」，再說香港人的「自由」可能舉世無雙，連替世界各地當間諜的自由都有，整天編故事攻擊中國的自由也有，朱立倫說支持香港「民主自由」，不知道他在講什麼。

▲蔡正元認為反送中太多爭議點，注定成不了事。（圖／記者黃彥傑攝）

第三、示威者要推翻林鄭特區政府，這個難度太高了，林鄭是合法政府，示威者想推翻只能效法「顏色革命」，衝進去「逮捕」林鄭。但林鄭不是「中央政府」，「中央政府」在深圳和北京，示威者沒這個本事，「顏色革命」的結果就是合法的軍警鎮壓。

第四、英美各國沒有本錢搞垮香港，革命鬥爭的本事就是要能玉石俱焚，香港對英美各國的意義只有賺錢，根本就只能在錢財上打轉，中國大陸可就不是這麼一回事。

▲反送中紅土遊行。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

第五、香港沒有單獨生存的能力，水電都靠深圳供應，金融風暴缺錢都靠北京供應，「香港人」在香港居住超過三代不到人口的百分之十，是「外地人」就沒有造反的本錢。

第六、香港近八百萬人口，不過是深圳一個區的人口，其中還有三百萬是外國籍，中國大陸人早已心懷不滿，現在靠的是北京靜觀其變的心態，不是示威者有什麼本事。

蔡正元表示，台灣人若以為支持香港「反送中」、包庇有暴動行為的示威者就是「撿到槍」，就自以爲支持民主自由，有一天會嚐到「臥榻之旁豈容他人鼾睡」的災難，「台灣不是英美各國，英美搞完香港可以跑路，台灣卻跑不掉。」