　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／屏東報導

屏東一名男乘客17日晚間牽著腳踏車要到潮州火車站搭車，但因不滿站員引導他到指定車廂，竟當場惱羞成怒，在月台上不斷飆罵。邱姓副站長第一時間趕抵現場，不料男子仍對月台嚮導嗆聲「你那種水準不用來服務我」，甚至強行上車，讓他當場決定「解除運送契約」，直接霸氣拒載。

影片中可見，男子自稱是老師、教授，而邱姓副站長也耐心解釋，「他是我們站員，來幫你服務阿」，但男子仍對著月台站員咆哮「不用不用，你那種水準不用來服務我，反而只會來惹怒我！」副站長無可奈何，出言提醒「你再鬧我就不讓你搭車喔，他是在幫你服務」，結果男子不僅揚言報警，還反問「誰在鬧？」

▲▼台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

▲邱姓副站長聞訊到場，看見月台嚮導及列車長正頭痛不已。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

邱副站長考量男子情緒激動，難以預料是否出現脫序行為，因此根據台鐵運送契約第四條第一項第一款，當場拒絕載客，「我現在不讓你搭了，現在解除契約」。沒想到男子一聽，立刻大吼「我最後一班，我要回屏東了啦」、「誰理你」，當場強行進入車廂，堅持不肯下車，還一度作勢要動手揍人，造成列車誤點。

警方到場後，男子態度有些軟化，還委屈抱怨「你叫我要怎麼騎回去」。不料邱姓副站長堅持拒載，「他已經影響到我開車了」，讓男子氣得指著副站長鼻子大罵「你沒有人性」。最後，警方將男子帶離月台，才結束這場鬧劇。

▲▼台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

▲男子不斷飆罵，堅持不肯下車。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

站長郭坤岳受訪時強調，「只要影響到旅客乘車的安全，我們就是以旅客運送規則，怕違反公共秩序，來以這個法條，做一個拒絕運送的處理。」邱姓副站長則透露，他先前就看過這名男乘客在潮州麥當勞對櫃檯人員大小聲，沒想到這次竟會發生在自己工作的潮州站。

影片曝光後，許多網友紛紛大讚，「就是要有這種霸氣的副站長，男的白目就算了，還在鬧」、「很好，搞事的人就下車，人家不是生來給你罵的」、「活該啦，引導你，你是在生氣什麼，自己造孽自己承受」、「他還知道是最後一班車喔，看來腦子還清醒嘛」、「不載你剛好而已」、「還問怎麼騎回去勒，笑死」掀起熱議。

▼完整影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
大雨夜襲5縣市！明天雨彈續炸「一片紫爆」熱點出爐
即／桃園民宅崩塌！3、4樓秒貫通「她被活埋」　公公搬石塊救人
剛勒斃女友！他抓屍體「人臉辨識」想登錄　驗證員傻：雙眼失焦
抓包！韓國瑜直播秀1人高公文山　一堆紅色最速件「公務員氣死」
華為「禁售」大限已到　美國再給90天寬限期

關鍵字：台鐵,奧客,拒載,副站長

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好

台南煙波飯店正式開門迎客　黃偉哲：期待迎來觀光藍海

快訊／12號公車中山站撞銀轎車「4車連環撞」　駕駛卻當場開走

失智翁雨夜迷途　暖警主動關心護送返家

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

竹市千甲社區活動中心改建複合式關懷據點　長照資源提升

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好

台南煙波飯店正式開門迎客　黃偉哲：期待迎來觀光藍海

快訊／12號公車中山站撞銀轎車「4車連環撞」　駕駛卻當場開走

失智翁雨夜迷途　暖警主動關心護送返家

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

竹市千甲社區活動中心改建複合式關懷據點　長照資源提升

逼老公戒檳榔！人妻拿出「創意絕招」　神輔助笑噴萬人：太貼心了

有錢人的生活就是枯燥！「勞力士老闆」被起底…竟是超級土豪

13歲國中小情侶殉情！一跳下河慘遇「大蜥蜴」　女孩嚇瘋命危

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好

跟韓國瑜熟嗎？侯友宜「張錫銘比較熟」　劉寶傑：都被槍抵著頭怎會怕韓粉

世羽賽／周天成74分鐘三局激戰丹麥老將　對戰7連勝首輪過關

館長證實柯文哲約直播　怒嗆柯粉：柯P自己大哥「我是為他好的粉」

10外送員排爆滷味攤！她見「粉紅一條龍」傻了　在地人揭關鍵2原因

回家拿資料多一雙鞋！他站門外「聽30分鐘」…小王一句話家庭全毀

「才0.5秒要我怎麼閃」　駕駛撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

地方熱門新聞

即／中山站連環車禍！廂型車撞公..

台南煙波飯店正式開門迎客

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

配合汰換管線　中壢區5000戶..

他種有機丹蔘成效佳　鼓勵農友將..

墾丁海邊紅旗插不停　水上活動業..

屏東農作受損嚴重　周佳琪籲陳其..

屏東男路倒公車站牌下　好心警載..

封了4年　五峰旗最上層9/1重..

彰化淹水王惠美出國被綠營酸爆　..

靈異廢煙道　老礦工：要娃娃鎮煞

2019新竹市國際風箏節

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

門諾醫院創辦人薄柔纜辭世　享壽..

更多熱門

相關新聞

國營事業員工注意！　中油、台糖輪班間隔不得低於11小時

勞基法新制自2018年3月正式上路後，僅開放台電、中油、台糖等輪班人員輪班間隔可從原訂11小時縮短8小時，但適用時間僅到今年7月31日，因中油等國營事業未再提出申請，今天在行政院公報上預告刪除適用，也就是自本月起，中油、台電、台糖等輪班人員間隔休息時間不得低於11小時。

路樹倒塌！平溪線十分至菁桐不通

剛說出門吃飯！他落軌遭撞斃…父到警局崩潰

台北車站1旅客落軌遭撞！南下列車延誤

花蓮4.8震！台鐵光復至瑞穗列車減速慢行

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死手術台

中尺度低壓生成接近！明下雨熱點出爐

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

他抓女友屍體人臉辨識！APP人員傻：雙眼失焦

蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳

機車踏板獨留娃　媽媽們都心碎了

恐怖雲霄飛車　害20歲男心臟爆炸

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

高雄街頭驚見「2公尺長」巨蟒！騎士壓到慘摔

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面