台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好

記者柯沛辰／屏東報導

屏東一名男乘客17日晚間牽著腳踏車要到潮州火車站搭車，但因不滿站員引導他到指定車廂，竟當場惱羞成怒，在月台上不斷飆罵。邱姓副站長第一時間趕抵現場，不料男子仍對月台嚮導嗆聲「你那種水準不用來服務我」，甚至強行上車，讓他當場決定「解除運送契約」，直接霸氣拒載。

影片中可見，男子自稱是老師、教授，而邱姓副站長也耐心解釋，「他是我們站員，來幫你服務阿」，但男子仍對著月台站員咆哮「不用不用，你那種水準不用來服務我，反而只會來惹怒我！」副站長無可奈何，出言提醒「你再鬧我就不讓你搭車喔，他是在幫你服務」，結果男子不僅揚言報警，還反問「誰在鬧？」

▲邱姓副站長聞訊到場，看見月台嚮導及列車長正頭痛不已。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

邱副站長考量男子情緒激動，難以預料是否出現脫序行為，因此根據台鐵運送契約第四條第一項第一款，當場拒絕載客，「我現在不讓你搭了，現在解除契約」。沒想到男子一聽，立刻大吼「我最後一班，我要回屏東了啦」、「誰理你」，當場強行進入車廂，堅持不肯下車，還一度作勢要動手揍人，造成列車誤點。

警方到場後，男子態度有些軟化，還委屈抱怨「你叫我要怎麼騎回去」。不料邱姓副站長堅持拒載，「他已經影響到我開車了」，讓男子氣得指著副站長鼻子大罵「你沒有人性」。最後，警方將男子帶離月台，才結束這場鬧劇。

▲男子不斷飆罵，堅持不肯下車。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

站長郭坤岳受訪時強調，「只要影響到旅客乘車的安全，我們就是以旅客運送規則，怕違反公共秩序，來以這個法條，做一個拒絕運送的處理。」邱姓副站長則透露，他先前就看過這名男乘客在潮州麥當勞對櫃檯人員大小聲，沒想到這次竟會發生在自己工作的潮州站。

影片曝光後，許多網友紛紛大讚，「就是要有這種霸氣的副站長，男的白目就算了，還在鬧」、「很好，搞事的人就下車，人家不是生來給你罵的」、「活該啦，引導你，你是在生氣什麼，自己造孽自己承受」、「他還知道是最後一班車喔，看來腦子還清醒嘛」、「不載你剛好而已」、「還問怎麼騎回去勒，笑死」掀起熱議。

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