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「港珠澳大橋」構想第一人胡應湘：縱容暴力有法不依　香港必定走向衰落

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▲合和實業主席胡應湘表示，過去數週香港在「任意騷亂」下，港警仍以專業水平維護社會治安，做法有目共睹香港。（圖／翻攝自維博）

▲合和實業主席胡應湘表示，港警以專業水平維護治安，做法有目共睹。（圖／翻攝自維博）

記者吳宛霖／綜合報導

合和實業主席胡應湘以「第三代香港居民」名義在報章上刊登廣告表示，過去數週香港在「任意騷亂」下，港警仍以專業水平維護社會治安，做法有目共睹，向維護法治者，特別是香港警隊致敬。他表示，縱容暴力，有法不依，香港必定走向衰落，民不聊生，「到時後悔莫及」。

綜合媒體報導，胡應湘表示，維護社會公義、安定的責任是依靠一套完善法律，由司法系統執行，警察在法律賦予的權力下維持社會治安，對於香港警察的「克制」，港人可比較其他城市的警察對示威者的手法，如巴黎、羅馬、美國密蘇里州佛格森等。他表示，自己深信香港的檢控官、法官及警察團隊，「毫無疑問的會本著香港一貫優良傳統，按照法律調條文，不偏不倚地執行他們應做維護香港法治和秩序的工作。」

胡應湘早在80年代就已提出「填海造地」構想，在面對香港土地供應問題時，目光應該要長遠，「香港人一流收入，三流居住面積，話不需要增加土地的人真是莫名其妙。」當時這項提議被質疑是「倒錢落海」，對此，他指出，鄰埠澳門、深圳前海及後海以及東南亞的新加坡和韓國首爾都大規模填海造地，「如果填海是『倒錢落海』，新加坡、韓國、深圳填這麼多海，人家破產了嗎？」

被譽為「大橋構想第一人」的胡應湘曾在1983年提出連接香港、澳門和珠海三地的「港珠澳大橋」（Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge）計畫，不僅是世界最長的跨海大橋，也是首條海底深埋沉管隧道，在2018年10月24日通車。擔任大橋島隧工程總工程師的林鳴表示，我們所建設的不僅僅是香港回歸後的世紀工程，更是大國的經濟宏圖，「我從與他（胡應湘）的交往中體會到如何當一個工程師，在港珠澳大橋島隧工程中，我們倡導兩個理念，一個是工程師精神，一個是工匠精神，我們都引以為榮。」

胡應湘表示，近期香港社會紛爭持續，這會損害香港的營商環境，萬一演變成「暴民政治」，將打擊投資者信心，期望年輕人要認清自由是得來不易，把握粵港澳大灣區機遇，是很大的經濟動力，不應錯失機會，另外，政府應咬緊牙關解決房屋問題，支持開山填海。

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關鍵字：胡應湘,香港,反送中,逃犯條例,示威,港珠澳大橋,粵港澳要聞,林鳴

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