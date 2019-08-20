快訊／黃國昌確定不選！　賴嘉倫宣布出征七星區立委

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／新北報導

時代力量黨內接連爆出走潮，立委林昶佐和洪慈庸因感受不到黨內積極處理分歧問題，相繼宣布退黨，黨主席邱顯智也辭職，黨內面臨崩解狀態。立委黃國昌與其辦公室主任賴嘉倫20日於汐止服務處召開記者會，賴嘉倫宣布自己將投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰。

黃國昌國會辦公室19日下午發出採訪通知，表示國會辦公室主任賴嘉倫決定投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立法委員選舉，並將於20日召開記者會說明，並有過去處理案件的團體代表到場聲援，而黃國昌本人及全體服務團隊同仁也會到場。

賴嘉倫20日於記者會上宣布，自己將投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰。賴嘉倫引用古羅馬政治家塞羅曾說，「國家，不是一種隨意的集合體，而是一群人，依循著公平正義以及公共利益而相互結合的整體；國家，就是全體人民的共同事業」。賴嘉倫說，這就是他心中的台灣該有的長相，不分你我，一同經營的事業，大家作伙向前行。

賴嘉倫表示，自己的提名案已由新北市黨部送到中央黨部，本來這場記者會也沒有要這麼早召開，自從他申請政治獻金專戶以後，也還沒有對外募款，現在程序仍在黨內進行，自己也尊重黨內的所有程序。

記者會上除了黃國昌與賴嘉倫本人，包括黃國昌服務團隊全體成員、樂陞自救會代表、TRF自救會代表、普悠瑪罹難家屬自救會代表、馬自達自救會代表、卯澳馬崗自救會代表、法稅改革聯盟代表、台灣寰宇迪士尼自救會代表都出席表達支持。

然而，原本在國會有5席次的時代力量，因為洪慈庸、林昶佐退出，再加上高潞‧以用被退黨處分，黨內瞬間只剩2名立委，被視為國會第三勢力的時代力量面臨崩解，恐怕也將泡沫化。由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，正虎視眈眈的搶攻政黨票，明年極有可能躍升為國會新第三勢力。