中華醫大與台南家庭教育中心　舉辦健康新視界講座

▲「健康新視界」系列講座免費入場、內容豐富多元，專家帶您拓展健康管理和健康促進的視野。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市家庭教育中心、中華醫事科技大學攜手舉辦「健康新視界」系列講座，8月3日起連續6週的週六上午邀請專家暢談健康與消費議題，第一場邀請市立安南醫院減重外科醫師辛明哲主講「女為悅己者容？談瘦身的迷思」。

這8月3日上午10時至12時，減重專家辛明哲醫師告訴你瘦身的陷阱，並教你怎麼做才能健康瘦身，地點在台南市文化中心國際會議廳地下一樓，免費開放自由入場，歡迎大家踴躍到場參加。

由台南市家庭教育中心主辦，中華醫大承辦的2019年增進女性消費意識、權益及自我健康管理知能講座，今年的主題為「健康新視界」，透過不同領域的專家以演講方式，拓展大家在健康管理和健康促進的視野，建立正確的觀念，在演講分享中提升社會大眾對消費意識、權益與自我健康管理的知能。

6場講座的時間都是週六的上午10時至12時，地點在台南市文化中心國際會議廳B1講堂，主講人和講題分別是：8月3日中國醫藥大學台南市安南醫院減重外科辛明哲醫師談「女為悅己者容？談瘦身的迷思」； 8月10日中國醫藥大學台南市安南醫院中醫部唐偉誠醫師主講「密方偏方的健康風險」；8月17日由樹谷文化基金會董事長董雅坋分享「綠色消費時代來了」；8月24日邀請一品軒食品公司副總經理也是料理達人許隨贏談「珍愛食物健康煮-為家人健康把關」；8月31日由中國醫藥大學台南市安南醫院身心科唐心北醫師主講「談女性身體的自主權」；9月7日邀請衛福部嘉南療養院神經內科顏世卿醫師暢談「抗壓有哲學」。

「健康新視界」系列講座內容豐富多元，主講者都是各領域優秀的專家，學經歷豐富，其中更不乏名嘴，講座中除了增進大家對相關議題的了解與學習外，並有助於個人和家人健康的促進，每場講座均安排時間開放民眾提問，與專家近距離互動，解答民眾的疑問，建立正確知識以提高學習效益，是週休二日充電增廣見聞的好機會，前10名入場者可獲贈小禮物，歡迎各界踴躍到場聆聽。