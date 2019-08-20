匯聚「海陸空」交通優勢！　上海自貿臨港新片區今正式揭牌

▲臨港新片區將對標國際上公認的競爭力最強的自由貿易園區（圖／翻攝澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

繼長三角一體化發展規劃綱推出、科創板正式開市之後，「上海自貿試驗區臨港新片區」20日上午在滴水湖畔正式揭牌。據悉，上海未來將形成一個匯集「先進製造和研發」、「離岸貿易」，以及「離岸金融配套」的貿易體系，成為大陸參與全球貿易資源分配的重要戰略支點。

據澎湃新聞報導，「上海自貿試驗區臨港新片區」地處長江口和杭州灣交匯處，北臨浦東國際機場、南接洋山深水港、背靠長三角廣闊腹地，能明顯看出地理區位的優勢。大陸國務院近日同意設立上海自貿試驗區臨港新片區，先行啟動的區域面積為119.5平方公里。

▲上海自貿臨港新片區匯集「海陸空」交通優勢。

據悉，「上海自貿試驗區臨港新片區」的規劃範圍為上海大治河以南、金匯港以東以及小洋山島、浦東國際機場南側區域，依照「整體規劃、分步實施」原則，先行啟動南匯新城、臨港裝備產業區、小洋山島、浦東機場南側等區域，面積為119.5平方公里。

根據上海最新推出的《關於支持浦東新區改革開放再出發實現新時代高質量發展的若干意見》內容顯示，浦東新區未來要構建國際一流的樞紐型，以及網路化綜合交通體系，打造「空鐵一體」的國際綜合交通樞紐。此外，臨港新片區除了緊鄰浦東國際綜合交通樞紐外，還有高速公路、軌道交通、高等級內河航道等，運輸條件相當完善。

安永大中華區稅務合規及諮詢部門主管合夥人譚綺指出，透過上海自由貿易區臨港新片區的建立，打造具有自身特色的創新離岸貿易模式，「上海未來將形成一個集先進製造和研發、離岸貿易以及離岸金融配套的貿易體系，透過總部經濟進一步集聚優勢資源，促進產業升級。」

▼「上海自貿試驗區臨港新片區」今日上午正式揭牌。