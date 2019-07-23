花蓮學子國際接軌！波斯頓雙語學校揭牌　專任外師全英語授課

▲花蓮第一所「國際雙語學校-花蓮縣波斯頓國際實驗教育機構創校揭牌。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮第一所「國際雙語學校」花蓮縣波斯頓國際實驗教育機構，23日舉行創校揭牌儀式，創校校長李元成強調，國際雙語學校課程是以教育家杜威博士「明日學校」設計了「自然發展導向」課程，不僅僅培養學生雙語能力，更培育學生成為樂溝通、明道理、懂思辨、願合作、耐挫折且具國際視野的未來世界地球村公民。

縣長徐榛蔚在青年發展中心執行長明良臻的陪同下出席與會，期勉學校秉持教育理念，為孩子建構宏觀的國際視野與外語能力，進而提升國際競爭力。徐榛蔚表示，美國波斯頓擁有哈佛大學及麻省理工學院等世界最頂尖的學校，一個是培養學術界重點人才，另一個是技職教育的最高學府，反觀台灣教育體制，她語重心長的說，台灣的技職教育改制之後，出現的斷層令人十分憂心，所以對於國力的增強，具國際觀的人才培育就相對重要。

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▲花蓮縣長徐榛蔚出席揭牌儀式期待花蓮教育品質能更往前邁進一步。

徐榛蔚指出，花蓮縣政府這三年來將孩子送往美國公費留學，歸國後的孩子們都有著深深的體認，這些經驗告訴他們，德、智、體、群、美五育皆須並進，不應只重視熱門的智育。實驗教育三法自2014年施行後，體制外的國際雙語實驗學校提供孩子另一項就學的選擇，相信在國際專業師資的投入下，花蓮的教育品質能更往前邁進一步。

徐榛蔚表示，「教育就是國家的競爭力！」，強國要先強種，更要強根，她勉勵辦學機構用心培育國家幼苗，縣府將竭盡全力提供相關協助，讓孩子在語言學習過程中無後顧之憂，唯有扎實的深耕教育，才能展現花蓮與國際化接軌的成果。

▲花蓮縣波斯頓國際實驗教育機構上課教室一隅。

設立於東華大學美崙創新園區的波斯頓國際實驗教育機構，課程特色包括「劍橋英語課程」、「探索取向主題（藝術、音樂、體育、自然、哲學、閱讀、寫作、文化）課程」，皆採用專任外籍師資全英語授課，輔導學生畢業前通過英國劍橋大學英語能力KET以上檢定；另外，國文加閱讀寫作每週7節課，數學含生活教育每週5節，STEAM課程融入國英語各科教學，並要求學生每人至少要具備一樣運動習慣或音樂興趣。