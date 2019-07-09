南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　目前接獲3案情資

恐怖情人不只是肢體暴力，或是直接剝奪生命的殺害，像是散佈裸照、影片，窮追不捨的行為，都屬於恐怖情人的類型，他們為了緩解一時間的情緒，滿足了報復的快感，但是隨之而來的法律責任，恐怕是他們都沒有想到的，親密愛人為什麼會變成令人心生畏懼的恐怖情人呢？行動法庭邀請到心理醫師楊聰財醫師，與我們一起討論這個議題。 恐怖情人如果犯了罪，被判了刑就結束了，但對被害人和家屬來說，那是一輩子的痛，恐怖情人要如何遏阻？為什麼恐怖情人會越來越多？要如何改變這樣的現象，值得我們去探究。