南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　目前接獲3案情資

▲台南「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，由台南高分院檢察署張清雲檢察長、台南地檢署林錦村檢察長等檢調警政首長共同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅／台南報導
第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，將於2010年1月11日舉行投票，台南地檢署7月9日上午與各地檢署同步成立「查察賄選及暴力執行小組」及揭牌，台南地檢署結合台南高分檢、市調查處、市警局與市府政風處，宣示查賄制暴、嚴懲金錢、暴力介入選舉，南檢已接獲3件選他案情資積極偵辦中。
「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，由台南高分院檢察署張清雲檢察長、台南地檢署林錦村檢察長、台南市調查處鄭伯卿處長、台南市警局黃宗仁局長、台南市政府政風處高伯陽處長共同主持，宣示查賄制暴，嚴懲金錢、暴力介入選舉。
張清雲檢察長表示，「查察賄選及暴力執行小組」已啟動，檢警調政風人員將全力查賄、防暴，防止不法情事介入選舉，使選舉公平。
林錦村檢察長表示，南檢為確保第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉公開、公平、和平進行及落幕，已依法務部函頒「選舉查賄工作綱領」於6月11日邀轄區警調政風首長召開第1次期前策略會議，務必貫徹該工作綱領之核心目標「端正選風、禁絕不法」、三個基本、六大工作重點，依法妥處辦好選舉查察。
林錦村檢察長說，將秉持一貫原則，嚴守行政中立及執法公正客觀，來辦理本次選舉查察，不容金錢、暴力、假訊息、選舉賭盤介入選舉。為求選舉公平，選賢與能，呼籲民眾，遇有賄選或選舉不法情事，請以電話或傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並儘量存留證據，檢舉賄選獎金最高達新台幣1500萬元，且地檢署對檢舉人身分絕對會依法保密。台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話：0800024099、06-2959839、傳真：06-2959656、郵政信箱：台南市郵局第64支局第64信箱、電子信箱：台南地檢署首長信箱https://www.tnc.moj.gov.tw/297425/297476/