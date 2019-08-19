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影／「老乾媽辣椒」貴陽廠房再遭祝融　距機場僅3公里

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記者魏有德／綜合報導

貴州貴陽的「老乾媽辣椒廠」倉庫18日發生大火，瞬間釋放大量濃煙，遮蔽天空，景象相當駭人。陸媒報導，火災無造成人員傷亡，起火原因初步判斷為高溫導致倉庫頂蓬自燃。據了解，起火廠房距貴陽機場僅3公里，消防人員及時撲滅火勢，對機場飛安及旅客出行未造成危害。

▲老乾媽廠房起火濃煙竄出，一度傳出影響貴陽機場航線。（圖／翻攝大陸網站）

▲老乾媽廠房起火濃煙竄出，一度傳出影響貴陽機場航線。（圖／翻攝大陸網站）

《澎湃新聞》報導，位於貴州南明區的老乾媽辣椒廠區倉庫頂棚著火，經調查，本起火災系高溫天氣引起。由釋出的現場影片可以發現，火災發生時冒出陣陣濃煙，附近居民紛紛走避，消防人員迅速趕至現場處置，深怕影響鄰近的貴陽機場航線安全。

▲位於貴州貴陽的老乾媽辣椒廠房18日發生火災。（圖／翻攝大陸網站）

▲位於貴州貴陽的老乾媽辣椒廠房18日發生火災。（圖／翻攝大陸網站）

這座工廠12天前也因廠房4樓的辣椒廢棄物燃燒引發火災，附近居民稱，當時聞到刺鼻的焦臭味及看到陣陣火光，濃煙甚至飄散蔓延附近幾百公尺遠。相關單位仍在進行火災調查的同時，這座廠房再度傳出火災。

▲貴陽老乾媽辣椒廠12天內兩度發生火災。（圖／翻攝大陸網站）

▲貴陽老乾媽辣椒廠12天內兩度發生火災。（圖／翻攝大陸網站）

據貴州機場集團有限公司官方微博指出，發生火災的倉庫為貴陽老乾媽春梅釀造有限公司五號倉庫，距貴陽機場超過3公里。據悉，初步判斷起火原因為高溫天氣引起倉庫頂蓬自燃。此次火災對貴陽機場飛行安全及飛機起降無任何影響，不影響旅客正常出行。
 

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關鍵字：貴陽,老乾媽辣椒,火災,機場,特派現場

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