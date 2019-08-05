「遇到隨機傷人！」騎士停紅綠燈女友突遭毆　犯嫌：被煙屁股丟到

記者陳豐德／新北報導

「路上遇到隨機傷人！」新北市一名鄭姓男子4日騎車載女性友人經過三重區重新橋下，在停等紅燈時另名王姓男騎士卻怒眼瞪他，並持棒式手電筒朝他們攻擊，造成女性友人手部瘀傷，讓他氣得向警方提告，不料王男到案後辯稱是被乘客的煙屁股丟到引發不滿，但鄭男卻聲稱自己沒吸菸，全案訊後依照強制、傷害罪嫌將王男送辦。

▲騎士聲稱在三重遇到隨機攻擊，停紅燈時女友遭對方持手電筒砸傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



鄭姓男子（23歲）在臉書社群「重機車友| 各區路況、天氣回報中心」PO出行車紀錄器表示，在4號晚間8點騎車經過三重重新橋下疏洪五路與疏洪十六路口時，在路上遇到了隨機商人，後座女性友人的手被對方敲了一下，後續遇到巡邏車時有協請追補，但並沒有逮到對方。

鄭姓男子5日下午正式到派出所提告，並附上當時的行車紀錄器，畫面中涉嫌隨機攻擊的王男（47歲）當時騎乘機車在外側機車道，鄭男從內側車道超車後，雙方並無明顯衝突發生，不久王男就加足馬力超車在下個紅綠燈堵人，並持棒式手電筒朝對方毆打。

鄭男受訪時說「女性友人的手腫起來，她說有瘀青，直到現在還是驚魂未定，事發真的太突然了，沒有心理準備！覺得很危險，實在是很沒有保障。」王姓男子被逮捕後表示，是遭對方乘客吸菸的菸屁股丟到材心生不滿，所以在停紅綠燈時下車理論；對此鄭男則表示自己沒抽菸，而根據他所提供的行車畫面並未拍到後座女性友人的動作，詳細衝突原因仍待警方進一步釐清。