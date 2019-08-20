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火車阿姨狂放臭屁！板橋妹聞3小時：快中毒想送她軟木塞　求助列車長後續曝

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▲▼普悠瑪號列車,自強號,台鐵,火車,交通,和平站,花蓮。（圖／記者季相儒攝）

▲原PO要從台東搭火車到板橋，未料隔壁阿姨一直放臭屁，讓她忍不住上網抱怨。（圖／示意照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享搭5小時火車的崩潰經驗，因為隔壁乘客一直放臭屁，「O！我從台東站一路聞到花蓮站！我真的快崩潰！」她後來求助列車長，也分享後續經過，「我真的很想送她一顆軟木塞。」也有苦主分享類似遭遇，「差點無法平安退伍。」

原PO近日搭火車時在「爆怨公社」臉書社團說，「我票買到板橋欸！容我上來抱怨一下！為什麼妳要放屁不去廁所，一直在位子上一直放！我都快中毒了⋯⋯O！最後我放棄我的位子，我去別的車廂坐地板！因為我還有一半的路程。」

請繼續往下閱讀...

有人留言，「我真的會不好意思在這車廂放屁，除非旁邊沒人」；原PO回，「但是那位阿姨不誇張，整路台東到過花蓮還是一直放！我都被臭到頭很暈了⋯哭。」

▼原PO直呼，「我都快中毒了！」（圖／示意照／記者嚴云岑攝）

放屁,放屁示意圖。（圖／記者嚴云岑攝）

原PO回應網友的問題表示，「一開始我跟自己說沒關係！還想說她可能身體不適！後來⋯真的是整路一直放！好不容易有新鮮空氣了！她又來…我休養不好，我聞了近3個小時的屁味只好求助車長！我去別的車廂坐地板！因為車長說整車爆滿。」

原PO表示，那位乘客應是60多歲的阿姨，她有小聲喊幾次「很臭欸」，「只跟車長說我真的受不了了⋯車長說這個他也不能跟她說什麼。下次真的要記得帶防毒面具才有用！口罩沒有用了！ 我都快到松山了，她都還沒下車。」

「已吸滿一年份會聞到的屁」，原PO回應網友問題說，「我真的很想送她一顆軟木塞…我老公一直放屁的時候，我也是說我給你一個軟木塞？」有人笑說，「 我好像也在公車上幹過這種事，公車沒廁所」；原PO回「公車不用搭5個小時啊。」

其他人看了超有共鳴留言，「我能理解，我退伍前的最後一次收假，在台鐵上被兩個體臭男包夾，差點無法平安退伍」、「我也遇過，還兼有腳臭味」、「我某次坐高鐵也遇過..還好高鐵速度快一點，不然我差點快窒息身亡了。」

▼原PO表示，「下次真的要記得帶防毒面具才有用！口罩沒有用了！」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

▲▼放屁示意圖。（圖／免費圖庫pxhere）

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關鍵字：火車,放屁,爆怨公社

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