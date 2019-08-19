贈孫116萬土地只換到6000元扶養費　阿公討地慘輸：忘記叫他養我

記者黃翊婷／綜合報導

屏東81歲的林姓老翁將一塊價值116萬元的土地贈與長孫，希望對方可以扶養他到老死，沒想到孫子竟然都沒有做到，氣得提告想討回土地。不過，高雄高分院合議庭認為，林翁無法證明在贈與土地當下有提出扶養的約定，加上他還有兩名子女，長孫並非首要的扶養義務人，最後判他敗訴，全案確定。

▲林翁不滿長孫拿了土地卻不扶養他。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

林翁在判決書中主張，2014年9月他將一塊坐落於屏東縣某地段的土地贈與長孫，對方也允諾會扶養他到死亡為止，沒想到同年10月完成土地所有權移轉登記之後，孫子卻不肯履行約定，只有在2018年6月、8月間分別匯款3000元兩次，讓他相當心寒，這才決定提告撤銷贈與，想討回價值116萬5000元的土地。

而長孫挨告後反駁，爺爺贈與土地時並未約定必須負擔扶養義務，加上父親已在2016年10月間過世，如果他像爺爺所說在當時將人趕回恆春，沒有盡到扶養義務，從那時候算起，早就超過1年的撤銷權除斥期間，他沒有必要返還土地或是按月給付扶養費。

▲林翁贈與的土地價值約116萬5000元。

由於林翁曾在法庭上自陳，「我跟長孫的母親說要把土地贈與他（長孫），我心裡想他應該要扶養我到百年之後，但沒有說出來，也沒跟他說叫他扶養我，我錯就錯在忘記跟他說叫他養我」，一審被判敗訴，他不滿上訴至高雄高分院。

但高雄高分院合議庭認為，林翁無法證實自己在贈與土地時有提出扶養的約定，加上他還有另外兩名子女，長孫並非扶養義務人的優先順位，最後還是判他敗訴，全案確定。

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