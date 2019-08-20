桃園少女案！繼父「還原經過」喊冤：我當她親生女兒還被告，有天理嗎？

▲桃園少女被囚3年，繼父現身說法。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／桃園報導

桃園市一名張姓少女遭張姓繼父與余姓生母囚禁住處長達3年之久，期間生活範圍僅限2樓，通往1樓和3樓的樓梯都被上鎖，就連2樓對外窗也被膠帶貼住，她只能從縫隙看外頭的世界。整起事件曝光後，引發外界熱議，少女繼父稍早現身，說自己將少女當親生女兒還要被告，直呼，「這樣有天理嗎？」。

這起案件曝光後引發外界討論，少女的張姓繼父20日下午出面澄清，因父親生病住院的緣故才會將少女獨自一人留在住處，但天天都有送飯給少女，絕非不管不顧，他也忍不住為自己喊冤，「我當她是自己的女兒，我供她吃住，我還要被她告，這樣有天理嗎？」

少女繼父進一步表示，少女是因在外行為偏差、亂搞男女關係才會被退學，「每天我家都有人站崗，男孩子都爬到我家樓上啊，不只來送手機，還來送很多東西，我也有報案，但對方是單親家庭，也不怕小孩被關」，所以才會用膠帶將窗戶封起來。

繼父表示，「之前那個妨害性自主的案件，我也是擔心女兒，不要讓她留下不好紀錄、心理陰影，就沒有提告。另外，因為我們白天都在上班，鄰居跟我們講，每天都有人來，樓上樓下紙條一直丟。」

如今少女受社工安置，繼父透過媒體溫情喊話，「妳在外面一個人，什麼都要靠自己，家是妳的避風港，我們可以保護妳，妳現在在外面做什麼，妳自己要負責，我們父母親也沒辦法替妳分擔」，他也提到，如果可以誰會希望自己的孩子在外面流浪，仍希望能接少女回家。

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