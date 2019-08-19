「G20團隊」募集6千萬登報13國！　香港人：感謝蔡英文伸出援手

▲G20團隊將陸續在13個國家完成報紙刊登。（圖／翻攝臉書「Freedom HONG KONG」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港爭議自6月爆發以來尚未平息，香港民間人權陣線昨（18）日發起「818維園大集合」，大會宣布參與人數共有170萬，創下香港集會史上人數最多的紀錄。反送中團體「G20團隊」今日在臉書宣布，將會陸續在全球13國18份報紙上香港事件，讓世界了解港人的處境。

G20團隊今日在臉書「Freedom HONG KONG」上指出，在過往70天以來，香港發生無數人道災難，警方以暴力驅離示威者，引發多宗嚴重流血事件，甚至企圖殺害示威者，種種暴行令人髮指。為了呼籲國際社會關注香港事件，G20團隊將在全球共13個國家登出報紙，傳達港人面對的各種警暴問題。

據悉，G20團隊與連登「我要攬炒」團隊合作，共募得超過180萬美元（台幣約5,632萬元），預計在英國、法國、德國、西班牙、瑞典、芬蘭、丹麥、美國、加拿大、澳洲、日本、韓國、台灣等地刊登香港事件。由於3份英國報章應為20號才登出，因此截至今日，已有10國11報章已登出。

G20團隊刊登在台灣版報紙的內容中，除了提到香港近2個月來所遭受的困境外也提到，「台灣的諸君幸好有你們，長期挺身對抗極權的軍事威嚇，經濟壓迫與外交孤立，才留下了一點自由的燈火，為我們這黑暗的時代，留下一點希望。」

文章中甚至還指出，雖然香港已有不少死傷，也有大量的市民被拘捕，但我們香港人也為自己能夠為自由世界當前鋒而感到光榮，「你們的總統提出願意對我們施以援手，我們非常的感激，我們不會忘了這雪中送炭的恩義。」

▼香港在台灣登出的文章。（圖／翻攝臉書「Freedom HONG KONG」）

