仿效波羅的海之路！港民號召823築人鏈「3地鐵路線外手牽手」

▲許多港民日前號召在機場集合、靜坐。（圖／記者黃彥傑攝）



記者柯振中／綜合報導

香港「818維園大集合」結束後，有港人計畫23日再發起和平活動，在港鐵3條共計33公里的路線發起築人鏈活動，向港府傳達爭取自由的決心。此外，還有人號召24日進行「機場交通壓力測試」的活動，號召民眾透過各種交通工具前往機場，向機場的人潮紓困能力加壓。

香港民陣18日發起維園大集合活動，活動結束後，主辦方預估有超過170萬人參與。有港民19日指出，23日將再度發起和平活動，號召市民前往港鐵港島、荃灣、觀塘3條路線的各站集合，築起人鏈。

據了解，這次的活動是以1989年發生的「波羅的海之路」（The Baltic Way）為借鑑；當時波羅的海3國「愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛」的民眾手牽著手，組成長度超過600公里人鏈，表達反對《蘇德互不侵犯條約》、爭取自由的訴求。

▼反送中遊行至今已超過2個月。（圖／記者黃彥傑攝）



「波羅的海之路」活動過後6個月，立陶宛成為第一個獨立的「蘇聯加盟共和國」；1991年9月6日，蘇聯承認愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛獨立。隨後，8月23日成為波羅的海3國、歐盟與其他國家的紀念日，又稱「黑絲帶日」、「歐洲史達林主義和納粹主義受害人紀念日」。

綜合港媒報導，港人23日發起的築人鏈活動將佔領港島線「筲箕灣→堅尼地城」站、荃灣線「黃埔→美孚」、觀塘線「深水埗→油塘」站，總長約33公里。

此外，港人還發起24日「機場交通壓力測試」的活動，將號召民眾透過港鐵、計程車等交通工具前往機場，對機場施加人潮紓困的壓力。