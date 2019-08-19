評香港示威首現「暴力退潮」！　環時：武警集結深圳是主因

▲818示威活動。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民陣昨（18）日發起「818維園大集合」，主辦方預估有超過170萬人參與。《環球時報》指出，這次遊行活動雖然還是有出現零星的違法活動，但沒有出現很嚴重的襲警行為，這也顯示出，香港暴力已漸漸退潮，主要原因在於，「內地的武警部隊在深圳集結。」

《環球時報》今日凌晨發表社評指出，民陣聲稱「818維園大集會」參加者為170萬，但警方表示最高峰人數為12.8萬，這是近期規模最大的遊行，但比起之前2次最大的示威，規模還是少了一大部分，而且當天沒有出現很嚴重的襲警行為，「這是連續多週的示威活動愈演愈烈之後，首次出現的『暴力退潮』。」

社評指出，香港局勢發生變化的主因在於，「內地武警部隊在深圳集結，並且大練兵，這被廣泛視為對香港暴力示威者發出了鄭重警告。」另外，報導提到，香港機場從12日開始被示威者佔領，連續2日造成機場癱瘓，加上環時記者付國豪被毆打，這樣的惡行引起全球轟動，這不僅對香港市民造成衝擊，更讓反對派承受了壓力。

▲818維園大集會。（圖／記者黃彥傑攝）

香港17日舉行「反暴力、救香港」大集會，並提出七大訴求，反對近月來發生的暴力事件，呼籲市民支持香港特區政府依法施政、警方嚴正執法，維護「一國兩制」原則。社評表示，香港反暴力的聲音增多，對暴力將對香港造成長期損害的擔心也隨之增加，然而，那些極端反對派人士卻沒有收手的跡象，「他們接下來會開展新的動員，積蓄能量。」

社評中強調，「香港大環境的變化是真實的，那些極端反對派想繼續興風作浪也是真實的，接下來的不到兩週的時間非常關鍵，香港的愛國、愛港力量需要進一步行動起來；而港府也要提出確實能夠起到溝通、舒緩民意作用的措施。」