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28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死手術台！家屬求調監視器竟「全被刪光」

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▲▼28歲護士整形慘死手術台。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲28歲護士整形慘死手術台。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者柯振中／綜合報導

「我見到她的時候，脖子上有很多針眼，鼻子和眼睛有血流出…」河南南陽28歲的楊姓護士18日瞞著丈夫到醫院整形，沒想到手術過程中卻意外身亡。此外，家屬到場後，醫院還在隱瞞楊女死亡的消息，讓楊女丈夫崩潰大哭，「我們還有一對不到2歲的雙胞胎兒子…」

綜合陸媒報導，楊女的丈夫張男說明，自己不曉得妻子要動整形手術，18日下午5點突然接到宛和醫院的電話，說妻子在手術過程出了點小意外，隨後與家人趕到現場。

趕到現場後，張男卻沒看到妻子的身影，詢問醫院的工作人員，只得到「還在搶救」的答案，要他們耐心稍候。等了一陣子，張男感到不對勁，於是通知其他間醫院，卻被告知「已經來過了，且搶救無效」。

張男聞訊後當場崩潰，打電話到派出所，要求調閱監視器；不過，警方到場後，卻發現「下午6點以前的影像全部被刪了」，事件變成了羅生門。

▼當地警方目前已將出事的宛和醫院查封。

▲▼28歲護士整形慘死手術台。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

張男說，在他多次要求下，醫院終於肯出示妻子的手術單據，單據上寫到，妻子做了額頭填充、頸部填充、胸部修復和下體填充等手術，雖然手術單最後有妻子的簽名，「但是這個簽字一看就不是我老婆的，我認識她的字。」

張男表示，見到妻子最後一面時，發現對方脖子有許多針孔，眼睛、鼻子也有血滲出來，「事後，我通過手機紀錄得知，她是經一個姓趙的女人介紹，來此做整形的。姓趙的女人是宛和醫療整形醫院的護士。」

張男指出，妻子今年28歲，在南陽市某醫科醫院擔任護士，兩人育有一對不到2歲的雙胞胎兒，「事發到現在，宛和醫療整形醫院一直對事件遮遮掩掩，我不僅沒得到事情的真相，甚至連老婆具體死亡時間也不知道。」

據了解，這間出事的宛和醫院並非第一次發生醫療糾紛。2018年9月，一名王姓女子到該醫院隆乳，術後卻被診斷，有一塊紗布被放在胸腔內；2018年11月，一名女子到該醫院隆乳，術後胸部脹痛，前往其他醫院檢查，才發現脂肪壞死，必須切除乳房。

此外，根據調查，該醫院的具體業務範圍包含健康諮詢、婦幼保健諮詢、家政服務、百貨銷售等，並沒有整型手術的營業許可證明。目前警方已逮捕涉案的趙姓女子，詳細情況仍在進一步調查。

▼28歲護士整形慘死手術台，丈夫一聽痛哭「還有一對雙胞胎要養」。（圖／取自Pixabay）

▲▼護理師,針筒,醫療。（圖／取自Pixabay）

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關鍵字：護士,整形,手術台,醫療糾紛

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