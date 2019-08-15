2女整形1年後嘴中長滿「白色堅硬異物」…鼻子狂流膿汁　網嚇傻：像異形

▲姐妹相約整容，1年後出現恐怖排斥反映。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市一對年輕姐妹去年在一家醫院做了鼻子整形手術，沒想到今年就出現了恐怖排異反應，鼻子變腫像大象鼻子，還不停流膿汁。最為恐怖的是，兩人的口腔上方竟長出了白色異物，她們崩潰表示，就像嘴巴「長滿牙齒一樣的」，「還不斷的從嘴巴裡面掉出來。」網友嚇傻，「好像異形！」

據《看看新聞》報導，擁有一頭烏黑長髮的齊姓女生說，「我們2018年1月在丘山醫院做了整形手術，當時也是因為價格優惠，而且信任這個醫生，沒想到術後1年都出現了排異反應。」

出現排異反應後，齊女在院方的建議下今年4月取下了假體，然而鼻子還是出現變形。她氣憤說，現在感覺整個過程特別不正規，「首先我表妹去做這個手術，事前沒有經過任何的設計，沒有跟醫生見面溝通，也沒有做任何體檢，連血型都沒有驗，當時到醫院直接就被叫到手術室做手術；第二是我們都是直接把錢轉給了醫生個人微信，而且沒有收到任何發票；另外，我當時的手術同意書和病歷只有單份，都保存在醫院，也沒有醫院蓋章。」

▲鼻子流膿變形。（圖／翻攝自《看看新聞》）

那麼覺得手術出現問題，為什麼不立即找協力廠商鑒定呢？齊女解釋，當時她是用優惠的價格和表妹一起做的手術，想不到現在維權很難了，「正規的發票醫院當時沒有開，病歷也是給不正規的，並沒有蓋章；各種東西都沒有，導致我沒有辦法鑒定。」

院方表示，他們證照齊全，「市場價格兩人五六萬元人民幣的整形費用，當時他們只收取了2.5萬元人民幣（約新台幣11萬元）的費用。」

院方認為，她們當時手術順利，後續出現情況也已經幫忙取出假體，「我認為任何手術的感染不會在超過1年之後才發生，對於她們100萬人民幣（約新台幣447萬元）的賠償要求無法接受，建議完全按照法律程式；而且對方至少要去咨詢協力廠商客觀的醫學判斷，再看這個手術是否有問題。」

院方還說，他們會尊重法院的判決，「如果是他們的責任，會依法進行賠償。」