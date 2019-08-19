▲ 開學倒數計時！新北市圖推借書可免費理髮、靜坐收心。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假進入尾聲，開學倒數計時，為了幫助學生們收心，新北市立圖書館板橋江子翠分館特別推出靜觀活動，帶學子透過靜坐收心操，重新找回學習步調，做好開學的準備。四維分館則用繪本幫孩子收心，借書還可免費理髮，希望讓學童開學新學期有新氣象。

漫長的暑假即將結束，為避免孩子出現「放假症候群」，新北市立圖書館特別推出一系列開學季活動，讓親子可以從閱讀開始收心。板橋四維分館8月21日與28日「超級理髮師」活動，除了用繪本幫孩子收心，只要8月份累計借滿10本書，小朋友還可以免費理髮，以嶄新的面貌迎接新學期。

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▲ 新北市立圖書館特別推出一系列開學季活動，讓親子可以從閱讀開始收心。

板橋江子翠分館8月29日「好動小青蛙學靜觀」開學收心操活動，將帶親子透過靜坐，學習安靜，讓身心安定下來，培養孩子的專注力，只要借書，便可免費報名參加。9月份則推出「輕鬆學印象畫」藝術收心課程，讓小朋友透過畫畫，療癒靜心，適應開學生活，8月19日起開放報名，弱勢家庭學童免費。

另外，上小學對孩子來說是一個全新開始。為了協助小一新鮮人的家長可以快速、方便的幫孩子做好學習準備，新北市立圖書館特別從8月24日至9月30日推出「小一新鮮人上學趣」主題書展，於新北市32間圖書分館展出適合小一新生閱讀的書籍，讓小朋友可以在學習的第一站，培養廣泛的閱讀興趣，讓學習更加得心應手。

相關活動資訊及報名方式，請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。