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金山甘藷節千人焢地瓜　侯友宜一嚐推爆：不買可惜

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▲ 金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：地瓜很甜不買可惜。（圖／新北市農業局提供）

▲ 金山甘藷節千人焢地瓜，侯友宜：地瓜很甜不買可惜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北健康三寶」甘藷產地推廣，於17日在新北市金山區玉爐路兩旁舉辦「焢窯樂一夏」體驗，新北市長侯友宜與民眾一同焢窯體驗田園生活，邀請大家到北海岸來趟「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。

侯友宜表示，新北甘藷之所以這麼好吃，主要是種植在緊鄰大屯山的北海岸，土質為肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就當地所種植的甘藷特別綿密細膩，甜度特別高。

▲ 金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：地瓜很甜不買可惜。（圖／新北市農業局提供）

為了展現新北甘藷特色，產地活動前特別舉辦甘藷料理食神競賽，邀請美食家梁幼祥擔任專業評審，讓餐飲科系學生發揮料理創意；並廣邀農友透過甘藷王競賽，促進新北市甘藷種植技術及品質產量升級。

侯友宜說，北海岸除了甘藷外，芋頭、茶葉、杜鵑花及萬里蟹等都是當地特產，金山溫泉及神秘海岸也都聞名全國，在暑假的尾聲之際，歡迎大家一起攜家帶眷到北海岸來焢窯、泡溫泉、逛老街、賞秘境。

▲ 金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：地瓜很甜不買可惜。（圖／新北市農業局提供）

除焢窯外，現場還有闖關遊戲，最大獎為42吋液晶電視，由市長侯友宜親自抽出幸運兒，是來自板橋的陳望振表示，焢窯真的很特別，甘藷用土焢出來的口感更好吃，很開心能夠參加這次的體驗，明年還想再來。

農業局表示，18日到金山「焢窯樂一夏」除了可現場報名體驗焢窯，採買當地最新鮮的甘藷農產品外，還有泡泡足球、跳跳藷來寶及杜鵑花裝置藝術的網美打卡區等。活動詳情請至「金山區公所」臉書粉絲團及官網查詢：http://www.jinshan.ntpc.gov.tw

▲ 金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：地瓜很甜不買可惜。（圖／新北市農業局提供）

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關鍵字：新北,金山,甘藷節,焢窯

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