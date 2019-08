宏碁Predator掠奪者獲紅點大獎　施振榮發信勉員工：好戲還在後頭

圖文/鏡週刊



宏碁今(19日)宣布旗下電競品牌「Predator掠奪者」,成為全球第一個獲得德國紅點品牌獎的電競品牌。創辦人施振榮有感而發,特別發信勉勵員工,「未來宏碁品牌將在無形、間接、未來等無形價值創造更長遠的影響力,宏碁將繼續為未來努力,好戲還在後頭。」

宏碁旗下專攻高階玩家的電競品牌「Predator掠奪者」,今年從全球8,697個參賽作品中突圍,成為全球首家榮獲德國紅點品牌獎的電競品牌,以往都是靠著單項產品設計獲獎的宏碁,這回以整體品牌獲得肯定,實屬不易。

獲此殊榮的創辦人施振榮有感而發,特地發給宏碁人一封信,感謝員工的努力和付出,他表示:「欣聞此次宏碁旗下的Predator掠奪者,獲得紅點設計大獎首度納入評比的「品牌獎」,成為全世界第一個得到紅點品牌獎的電競品牌。過往宏碁獲得的獎項都是以產品設計獎項為主,如今紅點將獎項評選範圍擴及品牌定位與品牌執行成效,宏碁能獲此獎項肯定,誠屬不易。」

施振榮提到,誠如我的座右銘「挑戰困難、突破瓶頸、創造價值」,宏碁能在電競領域塑造出品牌的新形象,並與用戶有效溝通,這過程中要不斷挑戰困難,突破種種瓶頸,才能讓品牌創造出新價值。這有賴過去多年來宏碁透過舉辦全球記者會,贊助電競賽事,並經由全球網紅推廣,才讓品牌被全世界看到。

施振榮強調,品牌要被認同,除了需要長時間不斷累積之外,也是宏碁不斷在電競領域推出創新的產品,才能在消費者心中留下深刻的印象。此次宏碁異軍突起,獲此殊榮,代表外界對宏碁品牌形象的認同,這也證明宏碁搭建舞台經過四十多年的努力,在全球品牌行銷的執行能力已受到國際權威機構的肯定。

展望未來,施振榮表示,未來宏碁品牌也將在無形、間接、未來等無形價值創造更長遠的影響力,而宏碁的成功也將帶給台灣其他企業更大的信心面對未來,因為「宏碁能,大家都能」。宏碁將繼續為未來努力,如同Jason(宏碁董事長陳俊聖)所說,「The best is yet to come.(好戲還在後頭)!」



