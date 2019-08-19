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宏碁Predator掠奪者獲紅點大獎　施振榮發信勉員工：好戲還在後頭

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圖文／鏡週刊

宏碁今（19日）宣布旗下電競品牌「Predator掠奪者」，成為全球第一個獲得德國紅點品牌獎的電競品牌。創辦人施振榮有感而發，特別發信勉勵員工，「未來宏碁品牌將在無形、間接、未來等無形價值創造更長遠的影響力，宏碁將繼續為未來努力，好戲還在後頭。」

宏碁旗下專攻高階玩家的電競品牌「Predator掠奪者」，今年從全球8,697個參賽作品中突圍，成為全球首家榮獲德國紅點品牌獎的電競品牌，以往都是靠著單項產品設計獲獎的宏碁，這回以整體品牌獲得肯定，實屬不易。

獲此殊榮的創辦人施振榮有感而發，特地發給宏碁人一封信，感謝員工的努力和付出，他表示：「欣聞此次宏碁旗下的Predator掠奪者，獲得紅點設計大獎首度納入評比的「品牌獎」，成為全世界第一個得到紅點品牌獎的電競品牌。過往宏碁獲得的獎項都是以產品設計獎項為主，如今紅點將獎項評選範圍擴及品牌定位與品牌執行成效，宏碁能獲此獎項肯定，誠屬不易。」

宏碁電競品牌「Predator掠奪者」，成為全球第一個獲得德國紅點品牌獎的電競品牌。

施振榮提到，誠如我的座右銘「挑戰困難、突破瓶頸、創造價值」，宏碁能在電競領域塑造出品牌的新形象，並與用戶有效溝通，這過程中要不斷挑戰困難，突破種種瓶頸，才能讓品牌創造出新價值。這有賴過去多年來宏碁透過舉辦全球記者會，贊助電競賽事，並經由全球網紅推廣，才讓品牌被全世界看到。

施振榮強調，品牌要被認同，除了需要長時間不斷累積之外，也是宏碁不斷在電競領域推出創新的產品，才能在消費者心中留下深刻的印象。此次宏碁異軍突起，獲此殊榮，代表外界對宏碁品牌形象的認同，這也證明宏碁搭建舞台經過四十多年的努力，在全球品牌行銷的執行能力已受到國際權威機構的肯定。

展望未來，施振榮表示，未來宏碁品牌也將在無形、間接、未來等無形價值創造更長遠的影響力，而宏碁的成功也將帶給台灣其他企業更大的信心面對未來，因為「宏碁能，大家都能」。宏碁將繼續為未來努力，如同Jason（宏碁董事長陳俊聖）所說，「The best is yet to come.（好戲還在後頭）！」


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關鍵字：鏡週刊,宏碁,Predator掠奪者,施振榮,德國紅點

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